Renault lost grootste EV-problemen op met een dikke shooting brake

Renault gelooft in waterstof en toont dat met deze Emblème.

Het onderwerp waar automerken al jaren hun hoofden over breken, is hoe ze de EV bij het grote publiek kunnen krijgen. De nieuwe strategie is goedkope modellen in de vorm van kleine crossovers. Maar wat als we de problemen met elektrische auto’s in één keer konden laten verdwijnen? Renault doet een goede poging daartoe met een conceptauto die Emblème heet.

De fantasieauto is gebouwd door Ampere, de innovatiespeeltuin van de Renault-groep. Het hoofddoel van deze auto is laten zien hoe duurzaam een elektrische auto kan zijn. Dat is het eerste probleem dat de Emblème oplost.

Door gebruik van duurzame materialen in ieder aspect van de auto – van banden en de aandrijflijn tot het interieur en de carrosseriedelen – stoot de Emblème gedurende zijn hele leven (van productie tot en met schroothoop) 90 procent minder CO2 uit dan een Renault Megane E-Tech doet tijdens zijn carrière. Het grootste gedeelte – 70 procent – van de uitstootvermindering wordt gewonnen bij de productie.

Probleem twee: de looks

Jij vindt waarschijnlijk ook dat EV’s grotendeels eeneiige misbaksels zijn die allemaal op elkaar lijken. Ook daar is geen reden meer voor. Ja, alles draait om aerodynamica, maar de Renault Emblème laat zien dat je een geweldig ontwerp kunt neerzetten én weinig luchtweerstand kunt hebben.

De Emblème is 4,8 meter lang, 2,9 meter breed en de koets is maar 1,52 meter hoog. De shooting brake-achtige lijnen en stoere front maken de conceptcar knap, net als de omgekeerde Bugatti-C-lijn in de voorportieren. Met een kofferbakruimte van 556 liter en een frunk met een opslagruimte van 74 liter is de Emblème ook nog eens vrij praktisch.

Probleem drie: het gewicht

Elektrische auto’s zijn grotendeels door hun accupakketten erg zwaar. Het rijgevoel is daardoor minder, maar ook voor de portemonnee is dat binnenkort ongunstig. Daarom is er bij de conceptauto geprobeerd om iedere overtollige kilogram te verwijderen. Denk aan 60 procent lichtere deuren en polyestervezel-onderdelen zoals de vloermatten en beschermplaten voor 25 procent gewichtsverlies. Dit alles resulteert in een gewicht van 1.800 kilo, net zo zwaar als een Kia EV3. Het is nog steeds geen vedergewicht boxer, maar beweegt wel de goede richting in.

Probleem vier: actieradius

Van laadstress kunnen we inmiddels niet meer spreken, maar toch blijft het rijbereik van elektrische auto’s een punt van overweging voor kopers. Daar moet in de nabije toekomst ook een einde aan komen. Renault wil dat oplossen met waterstof. De Emblème heeft bijvoorbeeld een ”dual-energy aandrijflijn”. De elektromotor pikt elektriciteit op uit een batterij en uit waterstof.

De batterij is 40-kWh groot (vandaar het meevallende gewicht) en in de waterstoftank past 2,8 kilo van het spul. De actieradius is 350 kilometer, wat uiteraard niet erg indrukwekkend is. Het voordeel van de Emblème is dat ie met kort hoeft te stoppen voor een tankstop. Daardoor zou je volgens Renault er net zolang over doen om 1.000 kilometer af te leggen in de Emblème als in een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. Dan moet er wel net een waterstoftankstation op de route liggen…

Goed, de belangrijkste problemen met EV’s stipt Renault dus aan met de Emblème. Nu moet de theorie alleen nog werkelijkheid worden. Zo ver zal het helaas niet komen, maar zo moet je de conceptauto ook niet benaderen. Het idee is om oplossingen te tonen die de grootste euvels kán tackelen. Tegen 2040 moeten die struikelblokken grotendeels weg zijn, want dan wil Renault volledig uitstootvrij zijn in Europa. Vijf jaar ervoor moet toch al alle het nieuws elektrisch zijn.