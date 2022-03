Echte M3 met 330Ci motor te koop

Huh? Een echte M3 met 330Ci motor is toch geen M3?

Een cabrioletversie van een sportief topmodel. Dat pakt zelden goed uit. In heel erg veel gevallen is het namelijk weliswaar de duurste die je destijds nieuw kon kopen, maar gebruikt wil niemand het hebben. Een Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet Tiptronic koste in 2000 een vermogen, maar tegenwoordig is die versie minder populair dan bijdragen van Lil Kleine op de volgende editie van Knuffelrock (alhoewel Marco Borsato ironisch genoeg wél op de 2021-editie staat met het inmiddels zwaar ongepaste ‘Dochters’).

Een auto waarbij de transitie naar cabrio nooit helemaal verkeerd uitpakte, is de BMW M3. Qua stijfheid en rijkwaliteiten had BMW zijn zaakjes vaak goed op orde. Maar kon je niet beter gewoon een 330Ci Cabrio kopen?

Er was blijkbaar ook een ’tussenoptie’. Deze was niet officieel en toch ook weer wel. Deze echte M3 met 330Ci-motor is precies die auto.

Sterkens

Want ja, de auto die je op de afbeeldingen ziet is een ‘echte’ M3 en de motor komt echt uit een 330Ci. Wat is er aan de hand? De auto is gemaakt door een Nederlands bedrijf, genaamd Sterkens. Die naam komt wel vaker voor bij bijzondere BMW’s. Zij bestelden de body’s bij BMW zonder motor.

Vervolgens hingen zij er een andere motor. Hierdoor stond de auto niet als BMW op kenteken, maar als ‘Sterkerns’. Dit leverde veel fiscale voordelen op. Want omdat de catalogusprijs niet bekend was, moest elke Sterkens getaxeerd worden.

De bijtelling werd dan bepaald over de de taxatiewaarde, die toevallig genoeg altijd lager uitviel dan de BMW-prijzen. Zeker met bijzondere voertuigen kon dit zorgen voor aanzienlijk gunstigere tarieven. In dit geval gaat het om een M3 Cabrio met 330Ci-motor.

De eerste eigenaar wilde graag een M3 met automaat. Echter, die maakte BMW niet. In eerste instantie was er alleen een handgeschakelde zesbak. Optioneel was er een SMG-transmissie, maar dat was geen prettige ‘automaat’.

Echte M3 met 330Ci motor en dus automaat

Dus bestelde Sterkens een echte M3 bij BMW met alles, behalve de motor. Het is dus zeker geen 330Ci met daarop wat M3 attributen. De auto heeft het chassis, de remmen, velgen, bodykit en interieur van een echte BMW M3. Helemaal origineel. Vervolgens is er een M54B30-motor in gelepeld.

Dat is een van de mooiste motoren die ooit gebouwd zijn door BMW. Sowieso een heel stuk betrouwbaarder dan de S54B32 uit de M3 E46. Het grote voordeel was dat de M54-motor gekoppeld kon worden aan een echte automaat, de ZF-S531.

Het is dus een bijzondere auto die van jou kan zijn! De M3 met 330Ci-motor staat namelijk te koop. De auto komt uit 2003 en heeft er 141.455 km opzitten. Het is geen schuine import, dus gewoon NAP-kilometers die te verantwoorden zijn. De vraagprijs is eigenlijk best redelijk: 15.950 euro.

Ja, het is geen BMW op kenteken en het gaat niet zo snel als een M3, maar het is wel een obscure combinatie. Daarnaast past de motor en bak wellicht ietsje beter bij de cabrio-koets, dus in principe heb je zo de beste combinatie. De advertentie kun je hier bekijken.

Met hartelijke dank aan Adriaan voor de tip en informatie!