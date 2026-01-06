Nieuwe auto van Sony is net zo inspiratieloos als Tesla

Waarom iets nieuws ontwerpen als je ook gewoon je bestaande model kunt ophogen?

Tesla heeft ooit de Model S getekend en de modellen die volgenden waren simpelweg verkleinde en/of opgehoogde versies van dit ontwerp. De Cybertruck is natuurlijk een uitzondering, maar verder is het design van Tesla nogal inspiratieloos te noemen. Deze filosofie wordt nu ook overgenomen door Afeela.

Afeela, wat was dat ook alweer? Je denkt misschien aan het zoveelste Chinese merk, maar niets is minder waar. Dit is een samenwerkingsverband tussen twee grote Japanse namen: Sony en Honda. Zij toonden in 2020 hun eerste elektrische auto: die inmiddels de naam Afeela 1 heeft gekregen.

Coupé-SUV

Op de CES in Las Vegas laten ze nu hun volgende model zien. De vormgeving van dit model is net zo fantasierijk als de naamgeving. Afeela heeft simpelweg de sedan opgehoogd, en voilà: ze hebben een coupé-SUV. Alleen dan met een grotere dode hoek, want de SUV heeft een zijruitje minder.

Verder weten we nog heel weinig over deze auto. Het is nog een prototype. Afeela moet eerst hun sedan nog op de markt brengen. Dat hebben ze namelijk nog steeds niet gedaan. De leveringen gaan pas later dit jaar van start, 6 jaar na de onthulling van de concept car.

Afeela 1

Was de Afeela 1 – de sedan dus – het wachten waard? Niet echt. De actieradius van 480 kilometer is niet echt denderend voor een auto die minstens €86.000 kost en snelladen gaat niet harder dan 150 kW. De Afeela moet het vooral hebben van zijn technologische snufjes (het is ten slotte een Sony), zoals de uitgebreide rijhulpsystemen en de enorme hoeveelheid schermen in het interieur.

Of de Afeela 1 en de nieuwe SUV ook naar Nederland komen is nog niet bekend. Maar vooralsnog lijkt het geen groot gemis.