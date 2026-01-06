Deze Marktplaats-occasion doet iedere moderne Mercedes verbleken

Wat een plaatje is dit!

Met de nieuwe ‘Iconic Grille’ grijpt Mercedes terug naar het verleden, maar de GLC kan bij lange na niet tippen aan de klasse van de vroegere modellen. Vandaag gaan we kijken naar een Mercedes die het complete huidige gamma doet verbleken. Die staat gewoon op Marktplaats.

Het betreft een W111 Cabrio uit 1971. Het gaat dus om een voorvader van de S-Klasse, en daar de cabrioversie van. We kunnen wel zeggen ‘zo worden ze niet meer gemaakt’, want de S-Klasse Cabrio is inmiddels uit het gamma verdwenen.

3,5 liter

Het gaat om de dikste versie, de 280 SE. In eerste instantie was de W111 alleen met zescilinders leverbaar, maar in 1969 werd ook een V8 geïntroduceerd. Die was uitsluitend leverbaar in de coupé en cabrio, onder de noemer 280 SE.

Het betreft een 3,5 liter V8 die 200 pk levert. Naar hedendaagse maatstaven is dat niet zoveel, maar deze auto koop je toch niet om mee te scheuren. Dit is een auto om lekker rustig mee te cruisen op een mooie zondagmiddag.

Fabrieksnieuw

Wat we hier voor ons hebben is niet zomaar een W111, deze auto is fabrieksnieuw. Een aantal jaar geleden is deze Mercedes van top tot teen gerestaureerd. Sindsdien is er nog maar 455 kilometer mee gereden. Zoals je op de foto’s kunt zien is het resultaat om door een ringetje te halen. Sowieso is deze auto erg fraai uitgevoerd, in een combinatie van klassieke bruintinten en houtafwerking.

Deze Mercedes is schitterend, maar helaas hangt daar wel een prijskaartje aan. Van Mossel biedt deze auto aan op Marktplaats voor het bedrag van – hou je vast – €550.000. Voor dat geld zijn er héél veel andere leuke speeltjes te koop. Maar eerlijk is eerlijk: er zijn maar weinig auto’s zo stijlvol als deze.