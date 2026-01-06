Omgekatte Alfa Romeo verkoopt beter dan de echte

Wat je hier ziet is dus géén Alfa Romeo Tonale.

Je was het misschien vergeten, maar de Alfa Romeo Tonale heeft nog een tweelingbroertje. En dan bedoelen we niet een auto die op hetzelfde platform staat, maar echt een gevalletje badge engineering. In de VS is de Alfa Romeo Tonale namelijk ook verkrijgbaar als Dodge.

In de USA wordt de Dodge Hornet – want daar hebben we het over – gewoon verkocht naast het origineel. Hier in Nederland staat Alfa toch wel hoger aangeschreven dan Dodge, maar in de VS in dat kennelijk anders. De Hornet verkoopt namelijk aanzienlijk beter dan de Tonale.

Van de Dodge Hornet werden in het afgelopen jaar 9.365 stuks verkocht in de VS, van de Tonale maar 2.414. Nu moeten we erbij zeggen dat de Dodge een stukje goedkoper is. De vanafprijs is een kleine 30.000 dollar, terwijl de Tonale begint bij 36.500 dollar. Maar dan nog is het verschil in de verkopen groot.

Dodge kan dus tevreden zijn…? Nou nee, de verkopen van de Hornet zijn gehalveerd ten opzichte van 2024. Toen wisten ze 20.559 exemplaren te slijten, terwijl Alfa 3.383 Tonales verkocht. Toen stonden de verkopen van de Tonale pas echt in schril contrast met de Hornet.

Dit bewijst dus wel het nut van de rebadge. Door deze move heeft Stellantis waarschijnlijk een flink aantal Tonales verkocht die ze anders nooit verkocht zouden hebben. Al heeft Dodge potentieel ook wat klanten weggesnoept bij Alfa. Daar waren de Italianen in 2022 al geïrriteerd over…