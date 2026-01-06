Gratis tolweg trekt ruim een miljoen extra ritten aan

Zo zie je maar: tol heeft toch effect op de route die mensen nemen.

Goed nieuws uit Zeeland, en nee, het gaat niet over mosselen. Wel gaat het over de Westerscheldetunnel, die in 2025 een absoluut record heeft gebroken. In totaal werd de tunnel namelijk 10,1 miljoen keer gebruikt. Dat is 16 procent meer dan een jaartje eerder. Verrassend? Nee dat niet echt, want het heeft een simpele reden. Sinds eind 2024 is de tunnel namelijk tolvrij voor auto’s en motoren en dat vinden Nederlanders leuk.

Westerscheldetunnel, wat was dat ook alweer?

Voor wie het eventjes vergeten was: de 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen en stond jarenlang bekend als een van de duurste stukjes asfalt van Nederland. Tot eind 2024 betaalde je vijf euro voor een enkeltje en tien euro voor een retourtje. Dat zorgde ervoor dat veel mensen hun ritten even uitstelden, combineerden of simpelweg omreden. Dat hoofdstuk is nu afgesloten.

Vooral in het weekend en op feestdagen ging het hard. Op die dagen steeg het aantal passages met ruim 20 procent. Doordeweeks bleef het ook niet achter met een groei van 15,3 procent. De drukste dag was donderdag 26 juni met 38.612 passages, de rustigste zondag 5 januari met iets meer dan 10.000 voertuigen. Niet gek toch?

Vrachtwagens moeten gewoon dokken

Opvallend is dat ook het vrachtverkeer met bijna 10 procent toenam, terwijl vrachtwagens nog steeds gewoon moeten lappen. Mogelijk speelt het mee dat de Westerscheldetunnel voor sommige automobilisten en transporteurs een aantrekkelijk alternatief is geworden voor de vaak drukke en eveneens tolheffende Liefkenshoektunnel bij Antwerpen.

De beslissing om de tol acht jaar eerder af te schaffen werd in 2022 genomen. Het Rijk legde 146,5 miljoen euro op tafel om een beetje tegemoet te komen. Het resultaat is duidelijk: iedereen houdt van gratis rijden. Zeker Zeeuwen.