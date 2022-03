Sony gaat auto’s produceren, het is nu echt officieel

De kogel is door de kerk. Sony gaat auto’s produceren. Dat doen ze uiteraard niet alleen.

Jarenlang gaan er geruchten over een Apple-auto. Zowel op Autoblog als Apparata schrijven we er al over toen Ray en Anita nog bij elkaar waren (evenals Des’Ray en D-Rock). Maar nu kun je afvragen: zitten we wel op een Apple car te wachten? Als je aan Apple denkt, denk je al snel aan dure producten met minimalistische styling, een maffe eigenwijze CEO en een bizar rabiate fanbase. Volgens ons zijn we daarin al voorzien, nietwaar?

Maar ondanks de vele topontwerpers en technici die Apple uit de automotive business wegkocht, kwam het niet tot een Apple auto. Gek genoeg zijn ze verslagen door een ander tech-bedrijf: Sony.

Die lieten al een prototype zien op de CES 2020, gevolgd door een ander concept in 2022. Het hoge woord is nu officieel: Sony gaat auto’s produceren. Nu was dat min of meer bekend, maar we weten nu ook hoe en met wie! Dat meldt The Verge.

New Company

Vandaag heeft Sony samen met Honda bekendgemaakt dat ze samen auto’s gaan bouwen. De naam van deze nieuwe alliantie heet New Company. Het is niet zo dat ze bij Honda het woordje ‘Sony‘ gaan schrijven op hun elektrische auto’s.

New Company zal vanaf het ontwerpen tot verkopen verantwoordelijk zijn voor de EV’s. Daar beginnen ze dan ook meteen mee. Voor het einde van dit jaar moeten de plannen in kannen en kruiken zijn.

Vervolgens moeten de nieuwe producten ontwikkeld gaan worden. De verkoop van de eerste auto’s moet geschieden in 2025. De auto’s worden overigens wél gebouwd in een van de vele fabrieken die Honda tot zijn beschikking heeft.

Sony gaat auto’s produceren, maar welke?

Toto nu zijn er dus twee Sony-concept cars getoond. De Vision-S kwam in 2020 en was een elektrische sedan. De Vision-S2 is een SUV en werd in 2022 getoond. In beide gevallen is de aandrijflijn identiek, dus twee 200 kW elektromotoren.

Eentje op de vooras en eentje op de achteras. De accu is ‘extra dun’, zodat er meer ruimte is voor het interieur. In sommige EV’s zit je met je knieën achter je oren op de achterbank, maar niet in een Sony, dus.

Stiekem was Sony al een beetje aan de slag gegaan met de auto’s. Niet zozeer qua styling als prestaties, maar voornamelijk op het gebied van toeleveranciers. Bedrijven als Qualcomm, Bosch, Nvidia, ZF, Magna Steyr en Continental werken aan het project mee.

Of er ook een Playstation ingebouwd zit en je standaard Crash Bandicoot kan spelen, is niet bekend, maar we hopen het wel. Dat deed Sony destijds wel met de Sony Tablet S, dus mag het ook met hun eerste auto.

