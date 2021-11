Een BMW M3 met een dakkoffer: cool of niet cool?

Als BMW niet opschiet met een M3 Touring, dan gooi je maar gewoon een dakkoffer op een M3 sedan.

Stel: je wil graag een M3, maar je komt net ruimte te kort. In dit geval biedt BMW straks uitkomst, want ze komen eindelijk met een BMW M3 Touring. Het probleem is alleen dat die nog even op zich laat wachten. Naar verluidt gaat deze pas eind volgend jaar in productie.

Het Amerikaanse PSI (Precision Sport Industries) heeft echter een tussenoplossing bedacht: zij gooiden gewoon een Thule-dakkoffer op een BMW M3 sedan. En omdat de dakkoffer is uitgevoerd in dezelfde kleur als de auto (Isle of Man Green) staat het niet eens zo misplaatst.

Ondanks het feit dat een dakkoffer een praktische accessoire is, zit deze er vooral voor de show op. Letterlijk. Deze auto is namelijk gebouwd voor de SEMA Show, die momenteel gaande is in Las Vegas. Deze BMW M3 heeft daarom ook nog wat andere aanpassingen gekregen, die niet noodzakelijk praktisch zijn.

De M3 is bijvoorbeeld voorzien van een schroefset, in combinatie met 20 inch Rays-velgen. Ook is de Bimmer voorzien van een carbon splitter en spoiler van Vorsteiner en een diffuser van Akrapovic. Om de M3 ook wat spectaculairder te laten klinken, is er eveneens een titanium uitlaatsysteem van Akropovic gemonteerd.

De motor is onaangetast gebleven, dus die levert nog steeds 510 pk. Uiteindelijk draait het op de SEMA ook vooral om uiterlijk vertoon. En dat zit wel snor bij deze M3.

Foto’s: PSI