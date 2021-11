Dit is de nieuwe bizarre hypercar van Apollo

Na de Apollo IE onthult het merk nu een nieuwe spectaculaire hypercar.

Kennen jullie de Gumpert Apollo nog? Zo’n 15 jaar geleden wist het Duitse Gumpert met deze brute supercar de aandacht van de autowereld op zich te vestigen. De Apollo maakte onder meer indruk op het testcircuit van Top Gear. Helaas was dit niet genoeg om het hoofd boven water te houden: in 2013 ging Gumpert ter ziele.

Gumpert mag dan dood zijn, Apollo is dat niet. Het merk kreeg namelijk een tweede leven als Apollo Automobil. Zij lanceerden in 2017 de Apollo Intensa Emozione, oftewel de Apollo IE. Deze was zo mogelijk nog bruter dan de Gumpert Apollo. De styling was ronduit bizar en onder de motorkap was een 6,3 liter Ferrari V12 te vinden. Op alle vlakken een spectaculaire auto dus.

Van de Apollo IE zijn maar tien stuks gebouwd, die naar verluidt drie jaar geleden al uitverkocht zijn. Het werd dus zachtjesaan tijd voor een opvolger. Die laat Apollo nu zien op de China International Import Expo in Shanghai. Daar trokken ze het doek van de Apollo Project EVO.

Als het gaat om spectaculair design was de Apollo IE moeilijk te overtreffen, maar Apollo heeft toch een dappere poging gedaan. De Project EVO ziet er wederom bizar uit, met ongeveer net zoveel hoeken en vouwen als alle Lamborghini-modellen bij elkaar. De auto lijkt nog het meest op een kruising tussen een SSC Tuatara en een Bugatti Bolide.

Net als de Apollo IE is de Project EVO gebouwd rondom een carbon monocoque. Wat voor aandrijflijn dit spectaculaire koetswerk herbergt vertelt Apollo helaas nog niet. Zoals de uitlaten verklappen zijn ze in ieder geval nog niet overgestapt op elektrisch. Sterker nog: de Apollo Project EVO heeft nog een atmosferisch blok. Als het een beetje meezit heeft Apollo dus nog een paar Ferrari V12’s kunnen regelen.

Overigens is Apollo wel degelijk met elektrificatie bezig. Op hun stand staat namelijk ook nog een andere concept car: de EVision S. Dit is een volledig elektrische sportauto die wat meer is afgestemd op dagelijks gebruik. Wanneer de auto’s precies in productie gaan en in wat voor oplage is nog niet duidelijk.