BMW deelt eerste bewegende beelden M3 Touring

De beelden zien er veelbelovend uit. Als je geen bezwaar hebt tegen grote nieren.

Beter laat dan nooit. Keer op keer waren er speculaties dat er een M3 Touring zou komen en keer op keer werden deze de kop in gedrukt. Nu gaat het dan toch gebeuren. Deze maand werd het grote nieuws officieel bevestigd door BMW: de M3 Touring komt er.

Qua beeldmateriaal moesten we helaas nog met weinig tevreden zijn. Het enige wat BMW zelf deelde was de teaser die je boven het artikel ziet. De reguliere M3 is ook nog niet onthuld, anders was het voor de handige Photoshoppers makkelijk geweest.

Spionagespotters hebben de nieuwe M3 Touring ook nog niet voor de lens gekregen. Die hebben we echter niet nodig deze keer, want BMW stuurt zelf via Instagram een video van de M3 Touring de wereld in. Uiteraard is deze nog gehuld in camouflage, maar toch krijgen we al een aardig beeld van de auto, inclusief geluid. Zo kunnen we alvast een beetje wennen aan het idee van een BMW M3 Touring.

Het front is identiek aan dat van de sedan. Hoewel het er even op leek dat de M3 van een normale neus voorzien zou worden, ontkomt ook dit model niet aan de grote nieren. De allereerste M3 Touring dus evenmin. In het zonlicht is goed te zien hoe breed de wielkasten zijn. BMW is duidelijk niet van plan voor een ‘sleeper’ te gaan zoals de M5 E61 Touring dat was.

BMW presenteert de M3 Sedan volgende maand al. Je denkt misschien: dan zal de M3 Touring ook niet lang op zich laten wachten, maar niets is minder waar. Volgens BMW staat de M3 Touring nog maar aan het begin van een ontwikkelingsproces dat zo’n twee jaar duurt. We zullen voorlopig waarschijnlijk niet veel meer van de M3 Touring te zien krijgen dan we nu in deze video zien.