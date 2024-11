Een kleurtje op je Tesla Cybertruck mag niet meer

Tesla heeft de mogelijkheid om een Cybertruck in een kleurtje te bestellen weggehaald.

Toen Tesla de Cybertruck lanceerde was het in eerste instantie een groot gevaarte in één saaie kleur. Daar kwam later verandering in door kleuren aan te bieden. Niet traditioneel spuiten, maar door middel van een wrap.

Tesla Cybertruck met een leuk kleurtje

Een Tesla Cybertruck met een kleurtje bestellen bleek van korte duur. De Amerikaanse techgigant heeft de optie om een wrap te selecteren gesloopt uit de configurator. Sterker nog, het was slechts heel beperkt beschikbaar.

Jalopnik bericht dat het al maandenlang niet meer mogelijk is om een wrap te configureren via Tesla. De service was heel tijdelijk verkrijgbaar en snel uitverkocht. Klanten konden kiezen uit elf kleuren.

Natuurlijk is het nog wel mogelijk om achteraf via een derde partij een wrap op je Tesla te pakken. Groen, blauw, geel. Dat maakt niet uit. Feit is dat Tesla geen zin meer heeft om het te regelen voor je.

Wat de mysterieuze reden is dat ze geen wraps meer regelen? Het zou te maken hebben met leveringsproblemen. De film die het merk gebruikt om op de Cybertruck te wrappen zou anders zijn in vergelijking met traditionele folies die wrappers op gewone auto’s plakken. Het gaat om dikker materiaal voor betere bescherming.

De hype van de Tesla Cybertruck is inmiddels wel achterwege. In het verleden hadden Amerikanen te maken met maandenlange wachttijden. Eentje tegenkomen in de Verenigde Staten was begin dit jaar nog een hele happening. Tegenwoordig is een Cybertruck in de VS spotten geen moeilijke opgave, zeker in de grote steden.

Pas over een paar jaar kan Tesla terugkijken en beoordelen of de Cybertruck nu een geslaagd project was of niet. Het heeft ze in elk geval publiciteit gegeven en dat pak je ze nooit meer af. Of het nou echt zo’n goede auto is, dat is een tweede.