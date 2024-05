Kan de Tesla Cybertruck wit hebben?

Misschien is het grootste probleem met de Tesla Cybertruck wel dat die grijze kleur te saai wordt?

Kleurkeuze is nooit het sterkste punt geweest van Tesla. Maar de veelbesproken Cybertruck maakt het wel heel bont. Je moet van de kleur van RVS houden. Want dat is je optie. Hij kan later nog gewrapt worden, maar verf krijgt ‘ie nooit.

Witte Cybertruck

Samen met de zwarte offroad-achtige bumpers en wielkasten wordt het wel een wat eentonig geheel. Is daar wat aan te doen? Zeker wel. New Yorkse tuner Abushi heeft de Cybertruck onder handen genomen met het volgende als resultaat.

Volledig wit! Het werkte op de Lamborghini Countach en dat was ook een hoekig ding. Durven we te zeggen dat het eigenlijk best oké staat? Een beetje wel. De auto wordt afgemaakt door een set Forgiato-velgen, ook in het wit. Toegegeven, de auto wordt er niet minder bizar van, maar dat lijkt ook niet de reden te zijn voor het kopen van een Tesla Cybertruck.

De eigenaar van de spierwitte Cybertruck is overigens ene Isaiah Simmons, een American Football-speler voor de New York Giants. En ineens vallen alle stukjes op hun plek. Opvallend is het wel en een verbetering wellicht ook, al is dat laatste niet echt moeilijk. (via Abushi)