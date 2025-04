Koop het goedkopere alternatief voor de 350Z op Marktplaats

Zelfde merk, zelfde platform, zelfde motor, maar dan goedkoper.

De Nissan 350Z is er eentje in de categorie betaalbare droomauto. Voor zo’n 15 mille heb je een hele gave sportwagen met een heerlijke V6. Maar het kan nog een stuk goedkoper: voor de helft van het geld heb je op Marktplaats iets wat er heel veel op lijkt…

Het betreft een Nissan Skyline 350 GT (nog een iconische naam ook). De Skyline Coupé maakte net als de 350Z in 2002 zijn opwachting, staat op hetzelfde platform en onder de kap ligt dezelfde 3,5 liter V6. En van de zijkant lijkt de Skyline 350 GT ook best wel op de 350Z.

Wat is dan het verschil…? Nou, de Skyline 350 GT is minder sportauto en meer een alledaagse coupé. Deze Skyline heeft ook een achterbankje, in tegenstelling tot de 350Z. Mede daardoor is de 350 GT zo’n 100 kg zwaarder dan de 350Z. Overigens is dit exemplaar alsnog wat sportiever gemaakt, met sportveren en 350Z-schokdempers.

Motorisch doet de Skyline 350 GT echter niet onder voor de 350Z. De 3,5 liter V6 levert ook in deze auto 280 pk, hoewel latere versies van de 350Z nog wat meer vermogen kregen. Maar met 280 pk heb je ook weinig te klagen.

Natuurlijk is een 350Z de gavere auto, maar zo’n Skyline 350 GT is wel zeldzamer. Deze auto is in Europa nooit geleverd, ook niet als Infiniti. Een Infiniti-broertje was er namelijk ook nog, in de vorm van de G35 Coupé. Dit was exact dezelfde auto, maar dan met een ander logo.

De auto wordt op Marktplaats aangeboden voor slechts €7.999. Voor dat bedrag krijg je wel een rechtsgestuurde auto met 225.401 kilometer op de klok. Maar het is een leuke kandidaat voor iemand die iets bijzonders zoekt als eerste auto.