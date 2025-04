Gelukkig: er komt ook nog een Audi A6 sedan

Audi onthult volgende week de nieuwe A6 Limousine.

Dat Audi de A6 Avant belangrijker vindt dan de sedan is op zich niet zo gek. Audi is altijd al het stationmerk bij uitstek geweest. Toch was het verrassend dat Audi bij de introductie van de A6 nu uitsluitend de Avant liet zien. Sterker nog: er werd met geen woord gerept over een sedan.

Audi liet ons even in spanning zitten, maar nu is ‘ie dan toch aangekondigd: de Audi A6 Limousine. Oké, we hadden er niet aan getwijfeld dat deze variant zou komen, maar het heeft even geduurd. Audi laat alvast een plaatje zien van een achterlicht, maar daar hebben we verder niet zoveel aan.

Het is nog wel even de vraag of het daadwerkelijk een sedan wordt. Audi noemt het weliswaar een Limousine, maar zo noemen ze de nieuwe A5 ook. En dat is een hatchback. De Audi A6 e-tron is ook geen sedan, maar een hatchback. Het zou dus zomaar kunnen dat Audi

Het design zal verder geen verrassing zijn, gokken we. De A6 Avant lijkt sprekend op de A5 Avant, dus we gokken dat de A6 Limousine gewoon een iets grotere A5 Limousine wordt. Met een grotere grille en gespleten achterlichten, want daar kun je de A6 aan herkennen.

Qua aandrijflijn is er maar één optie op dit moment bij de A6: de TFSI mild hybrid met 204 pk. In de nabije toekomst komt er sowieso nog een plug-in hybride en ongetwijfeld ook een S6 en een RS6. Die laatste zal waarschijnlijk weer niet als sedan komen.

De gloednieuwe Audi A6 Limousine krijgen we 15 april te zien, oftewel volgende week dinsdag.