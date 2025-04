C53 met zescilinder komt eraan, EXIT C63 met vierpitter

Het lijkt erop dat de C63 E-Performance uit zijn lijden verlost wordt.

Mercedes dacht dat AMG-klanten een C63 met vierpitter ook wel zouden lusten, zolang die maar genoeg vermogen heeft. Daarmee hebben ze hun doelgroep dus schromelijk verkeerd ingeschat. De C63 E-Performance verkoopt voor geen meter.

Mercedes gaat van de facelift gebruik maken om in te grijpen. De C63 krijgt NIET alsnog een V8, zoals we al eerder konden melden. Wel komt er een C53 AMG met een zes-in-lijn. Dat is een logische zet, aangezien die motor ook al in de CLE 53 en E53 ligt.

Het zou wel een beetje raar zijn als de C53 straks een dikkere motor heeft dan de C63. Dat lijkt echter geen probleem te worden: MBpassion heeft vernomen dat Mercedes de C63 gewoon gaat schrappen. Oftewel, met de facelift wordt de C53 het topmodel.

Mercedes zou niet alleen de C63 schrappen, maar ook de C43 met dezelfde viercilinder. Bij de GLC – die dezelfde aandrijflijnen heeft – wordt dit eveneens doorgevoerd. Daarmee verdwijnt een groot gedeelte van alle viercilinder AMG’s, aangezien de A-Klasse ook al van het toneel gaat verdwijnen.

Wat kunnen we verder van de vernieuwde C verwachten? Nou, dat het design meer in lijn wordt getrokken met de nieuwe E-Klasse. Reken dus op koplampen die vastzitten aan de grille en sterren in de verlichting. De facelift wordt als het goed is dit jaar nog onthuld, al weten we nog niet of we dan ook meteen de C53 te zien krijgen.

Bron: MBpassion