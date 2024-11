Ford Capri test – wel een stoere naam…

Een auto die graag aanhaakt bij het “stoere” imago van de Capri uit vervlogen tijden.

Het lukt niet helemaal om ons te overtuigen dat een modale elektrische coupé een geschikte opvolger is van een sportcoupé uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Ford maakt echter wel een duidelijke keuze: ze gebruiken iconische namen en plakken die op compleet andere auto’s. Het idee is om die sterke modelnamen te laten uitgroeien tot een soort mini-merken. Geheel volgens de laatste trends worden het allemaal crossovers, al dan niet elektrisch zijn.

Een elektrische SUV-coupé

Het is al erg genoeg dat ze de oude namen een beetje verkrachten, maar Ford neemt het feitelijk nog een stapje verder. De Ford Capri is namelijk een SUV-coupé, een carrosserievorm die velen naar een teiltje doet grijpen. Vreemd genoeg werkt het voor een elektrische auto eigenlijk wel. De aflopende fastback, coupé-lijn of hatchback-klep, het is maar hoe je wilt noemen, is namelijk aerodynamisch gezien gunstiger. De cW waarde is dan ook 0,26 en in principe komt de Capri verder op een acculading dan zijn hoekige broer, de Explorer.

De Ford inbreng in de Capri is ergens beperkt, want het leeuwendeel van de technologie wordt geleverd door de Volkswagen Group. Net als bij de Explorer is Capri gebaseerd op het VW MEB platform, waarop ook diverse VW’s, Skoda’s, Audi’s en Cupra’s worden gebouwd.

Drie versies Ford Capri

Er komen drie verschillende smaken, de instapper is de Standard Range RWD die met een 52 kWh waarschijnlijk niet de 400 km in de WLTP test gaat halen en een 170 pk sterke elektromotor. Een stuk interessanter is de Ford Capri uit de test: de Capri Extended Range RWD.

De Capri Extended Range heeft namelijk de nieuwe elektromotor met 286pk/ 545 Nm en een groter accupakket van 77 kWh netto. De Capri Extended Range RWD komt er in theorie 627 km ver mee. Snelladen gaat tot 135 kW, waarbij de accu van de Capri in 28 minuten van 10-80% kan worden geladen.

De sprint naar de 100 duurt 6,4 seconde, terwijl de topsnelheid is afgeregeld op 180 km/u. Volgens “GTX” recept bouwt Ford ook een Capri Extended Range AWD, die vierwielaandrijving en 340pk/ 545 Nm heeft. De capaciteit van de accu neemt toe naar 79 kWh, maar range neemt af naar 592 km. Er kan wel met 185 kW worden snelgeladen.

Capri vs Explorer vs Mustang Mach-E

De Capri is 4.634mm lang, 1,626mm hoog en 1.946mm breed. De Explorer is 17 cm korter, maar de Mustang Mach-E is 5 cm langer. De prijzen van de Capri zijn als volgt: de Standard Range RWD is 43.550 euro, de Extended Range RWD 47.850 en de Extended Range AWD kost 55.850. Ook daarmee valt de Capri netjes tussen de twee andere elektrische Fords in.

Voor de Mustang Mach-E heeft de strategie gewerkt. Gaat het afstoffen van de naam Capri ook weer renderen voor Ford? Qua “buzz” rond de naam is de missie al geslaagd. De auto zelf is niet exceptioneel, maar zakt zeker ook niet door de mand. Het is qua styling wel een auto waar mensen een tikje verliefd op zouden kunnen worden. Voor veel consumenten is dat meer dan genoeg, dus we vermoeden de Ford Capri het best goed gaat doen.