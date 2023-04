Hitler-kenteken in België uitgegeven, overheid kan niks doen

Een ongepaste nummerplaat is door de Belgische autoriteiten goedgekeurd. Terugdraaien kan niet meer.

Als de Belgische RDW, dat heet daar de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen, goedkeuring heeft gegeven voor een gepersonaliseerd kenteken is er geen weg terug. Kortom, een ambtenaar moet goed onderzoek doen voordat er zomaar akkoord wordt gegeven op bepaalde combinaties. En blijkbaar gaat dat soms fout.

In Brussel is er namelijk iemand met een Mercedes G-klasse en het kenteken HH-88. Voor een onwetend wellicht een onschuldige combinatie. Misschien heet deze persoon Hendrik Hekjes en is 88 een verwijzing naar het geboortejaar. In dit geval staat HH echter voor ‘Heil Hitler’ en de cijfers 88 betekenen hetzelfde maar dan in getallen binnen extreemrechtse kringen.

Wetswijziging

Inmiddels bemoeit de politiek in België zich met het gepersonaliseerde Hitler-kenteken. Dat komt namelijk omdat de combinatie niet ingetrokken kan worden. Minister Gilkinet van mobiliteit reageert geschokt te zijn door de nummerplaat, maar geeft aan dat de overheid achteraf niet kan ingrijpen.

Reden voor kamerlid Michael Freilich (bekend van zijn eigen James Bond-kenteken) om aan de bel te trekken. Hij pleit voor een wetsaanpassing, waardoor de overheid achteraf toch een combinatie kan intrekken. Bijvoorbeeld in dit geval, waarbij de ambtenaar in eerste instantie geen kwaad zag in de combinatie op het gepersonaliseerde kenteken.

1.000 euro

In België kun je voor 1.000 euro een gepersonaliseerd kenteken kopen. Een niet ongebruikelijk systeem, in meerdere landen kun je zelf bepalen wat er op je kenteken komt te staan. In Nederland is dat helaas niet zo. Bij ons worden kentekenplaten afgegeven zonder persoonlijke ingeving. Wat toch wel erg jammer is. (via BD)

Foto: willekeurige G-klasse op Autoblog Spots die niets met dit verhaal te maken heeft