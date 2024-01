De nieuwe kentekenserie na X en Z is..

Nieuw jaar, nieuwe kentekenserie!

In 2024 komt er gegarandeerd een nieuwe kentekenreeks. Tenzij de nieuwverkoop en import van auto’s plots stopgezet wordt. De kans dat dit gaat gebeuren schatten we klein in. Aangezien de X-reeks richting het einde van zijn bestaan loopt is de volgende serie in aantocht.

De komende maanden verschijnen er nog een hoop X-auto’s. Oftewel personenwagens, nieuw of geïmporteerd, met een kenteken beginnende met X. Daarna volgt nog één letter: de Z. Mister Kenteken.TV, Jasper Verweij, durft er vervolgens een voorspelling aan te wagen. Hij denkt dat de nieuwe kentekenserie in juni van dit jaar het levenslicht ziet, aldus Verweij in een post op LinkedIn. Dat staat niet vast, de RDW heeft ook een vinger in de pap.

Het daadwerkelijke switchmoment wordt door RDW bepaald. Normaliter wordt de serie voor personenauto’s niet helemaal tot einde uitgegeven. Doordat eind juni de dagaantallen door eind half jaar flink kunnen oplopen zal RDW waarschijnlijk niet voor eind juni kiezen om mogelijke uitstel van registraties te voorkomen. Jasper Verweij

De RDW maakt het alfabet niet af. Er verschijnt straks een compleet nieuwe combinatie. Recent hadden we de R, S, T-combinatie. De U, V en W werden voor diverse redenen overgeslagen en X zag het licht. Kijk je naar het alfabet volgt nog Y en Z. De Y slaat de RDW over en wat overblijft is de Z.

Daarna begint een nieuwe reeks. De nieuwe kentekenserie begint met GBB-01-B. Dat is even wennen na alle lettercombinaties van de afgelopen jaren. Het laatst uitgegeven kenteken op een personenauto in 2023 was overigens X-609-RJ, voor de kentekenfetisjisten onder jullie. Dat betreft een Peugeot Boxer. Niet de meest sexy auto. Dat het een personenauto van een in de basis bedrijfsauto betreft is dan wel weer grappig.