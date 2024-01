Let op: Code geel in Nederland vanwege kou

Er is code geel in Nederland afgegeven, let dus goed op! In dit geval vanwege de enorme kou.

Voor de gene met een hond is het geen verrassing meer: het is vandaag koud, heel erg koud. Dit zorgt ervoor dat wij automobilisten ons moeten aanpassen. Zo konden wij gisteren al berichten over een relatief nieuw doch wonderijk fenomeen: vastgevroren laadkabels. Dit naast de gebruikelijke ruitenwissers, sloten en deuren.

Code geel in Nederland

Voor vandaag is het ietsje kouder geworden en dat zorgt voor bijzondere situaties op de weg. Het KNMI geeft dan ook Code Geel af voor sommige gebieden in Nederland. Dat heeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut gedaan voor de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. De Code Geel is geldig tot het einde van de ochtend, dan moet het voldoende opgewarmd zijn.

Het is niet alleen de temperatuur die laag is, maar voornamelijk de gevoelstemperatuur. Die is aanzienlijk lager. Dat komt door de ijzige oostelijke wind die door ons land waait. De temperatuur is in het echt zo’n -5 op het moment (en licht aan het stijgen), maar gevoelsmatig schijnt deze -12 tot -15 te zijn.

Zware ochtendspits

Volgens de ANWB gaat het weer vandaag zorgen voor een zware ochtendspits. Volgens de club kun je de meeste files verwachten in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij de A12 staan op dit moment geen demonstranten van Extinction Rebellion. Niet zozeer omdat het te koud is, maar vooral omdat de A12 tussen het Malieveld en Bezuidenhout gesloten is wegens werkzaamheden. Op 3 februari gaat dit stuk weer open en dan is het warm genoeg (waarschijnlijk) om wel te gaan protesteren. Vanaf dat moment zullen ze er weer staan.

Tenslotte de neerslag: die is er niet. Het zal droog blijven. Dus we hebben nog geen sneeuw en daardoor nog geen discussies over het wel of niet monteren van winterbanden (die overigens veelal onder 7 graden beter werken dan zomerbanden), maar dat terzijde.

Via: NOS

Fotocredit: Alfa Giulia in de sneeuw door @cloverleaf via Autoblog Spots!