Eerste vrije training Frankrijk: De Vries gaat aardig mee

In een snikheet Frankrijk reden de coureurs de eerste training op Paul Ricard!

Ruim 32 graden. Het is beter als 40 graden en voor de coureurs is het niet de eerste keer dit jaar dat ze met warmte te maken hebben. In een zonovergoten Frankrijk maken de rijders in een ietwat gewijzigde opstelling de eerste meters.

Zoals bekend komt Lewis Hamilton niet in actie tijdens deze eerste vrije training. Overigens is Hamilton wel gewoon aanwezig in het paddock. Het is Nyck de Vries die in het stoeltje plaatsneemt. Verder komt ook Bottas niet in actie, maar zit Robert Kubica in zijn Alfa Romeo.

Het is duidelijk te zien dat deze eerste vrije training draait om het ritme vinden. Paul Ricard staat sinds een aantal jaren weer op de kalender, maar zit niet zo in het geheugen gegrift als een Monza of Spa.

De eerste vrije training van Frankrijk verloopt zonder merkwaardige incidenten. Ongeveer 20 minuten in de training verliest Perez even de controlere over zijn auto met een spin tot gevolg. Er is geen schade en hij kan doorrijden.

Gridstraf voor Carlos Sainz

Carlos Sainz wisselt dit weekend van motor en incasseert dus een gridstraf van zeker 10 plaatsen. Mogelijk moet de Spanjaard helemaal achteraan starten als hij nog meer componenten vervangt. Tijdens de vorige race in Oostenrijk vloog de Ferrari van Sainz in de fik, waardoor de coureur uitviel.

Red Bull gaat lekker, Ferrari ook

Max Verstappen is goed onderweg, maar klaagt over het langzaam opschakelen van zijn auto. Dit was overigens tijdens een klein momentje, wat er vermoedelijk mee te maken heeft dat de bak een milliseconde weigerde.

Vooralsnog is Red Bull Racing goed onderweg qua tijden. Ook al rijden beide coureurs zeker niet foutloos, met af en toe momenten van overstuur en onderstuur. Ruim twintig minuten voor het aflopen van de eerste vrije training in Frankrijk komt Perez al binnen.

Ferrari doet goed mee. Red Bull is qua tijden niet beter dan het Italiaanse raceteam. Leclerc sluit de eerste vrije training in Frankrijk af me de snelste tijd, gevolgd door Verstappen. Op drie Sainz.

De Vries komt goed mee

Nyck de Vries heeft geen onaardige training achter de rug. De Nederlander kon George Russell lange tijd goed bijbenen in de auto van Hamilton. Uiteindelijk eindigde de Vries op P9, terwijl Russel P4 noteerde.