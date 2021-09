Zo verliep Vrije Training 1 op Zandvoort

Hoe verliep het de coureurs om als eerste echt kennis te maken met het nieuwe Circuit van Zandvoort? Zo ging het tijdens Vrije Training 1.

Nog nooit was een vrije training zo spannend als nu. Niet alleen hebben we het over een GP in Nederland, maar Zandvoort is ook nieuw voor de coureurs. Hoewel diverse rijders al Zandvoort kennen is het toch anders met een huidige Formule 1–auto. In de eerste F3 training hebben we al gezien dat er toch genoeg coureurs moeite hadden om de juiste lijn te vinden, met name in de kombocht.

Zodra het licht op groen gaat voor de eerste vrije training gaan veel rijders naar buiten. Op verkenningstocht. De eerste spin komt op conto van Tsunoda, maar gelukkig voor hem zonder schade. Het is Stroll die als eerste klaagt over veel verkeer op de korte baan. En het is inderdaad een drukte van jewelste op de baan.

Motorproblemen voor Seb Vettel dan. Code rood volgt en met een brandblusser probeert Vettel te voorkomen dat de boel in de fik vliegt. Ondertussen tikt de klok door. Het gehele proces om de auto weg te krijgen heeft behoorlijk wat tijd gekost. Met nog maar een krappe zes minuten op de klok gaan de lampen op groen en rijden de auto’s weer de baan op.

Met nog zo weinig tijd op de klok schakelen de coureurs over van de harde naar de rode band. Uiteindelijk is het Lewis Hamilton die de snelste tijd weer neer te zetten tijdens de eerste vrije training, met een Max die bijna een tiende langzamer is.

Vrije Training 1 Zandvoort resultaat