Gridstraf voor Carlos Sainz: minstens 10 plaatsen

Het wordt weer een zwaar weekend voor Carlos Sainz.

Carlos Sainz Jr. draai al acht seizoenen mee in de Formule 1, maar dit jaar is het eindelijk zover: hij is in de positie om te vechten voor overwinningen. Theoretisch kan hij zelfs mee vechten om het kampioenschap. Hij rijdt ten slotte in een van de snelste auto’s van het veld, zo niet de snelste.

Het zou dus een prachtig seizoen moeten zijn voor Carlos. Dat is het deels ook: hij pakte zes podiums én zijn eerste raceoverwinning. Toch is er tegelijkertijd een hoop frustratie. Carlos viel namelijk maar liefst vier keer uit, waarvan drie keer buiten zijn schuld. Daarnaast wordt hij aardig overschaduwd door zijn teamgenoot.

Dit weekend gaat de Spanjaard het opnieuw zwaar krijgen. Hij moet namelijk een flinke gridstraf incasseren. Dat viel te verwachten, maar is het zojuist officieel geworden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat zijn motor plofte tijdens de GP van Oostenrijk.

Daardoor is Ferrari nu genoodzaakt een nieuwe CE (Control Electronics) te installeren. Daarvan mag je er niet meer dan twee ongestraft gebruiken. Dit is nummertje drie, wat dus betekent dat Carlos Sainz een gridstraf van 10 plaatsen krijgt.

Mogelijk worden dit er nog meer. Nu ze toch bezig zijn, zal Ferrari misschien besluiten om nog wat nieuwe onderdelen uit de kast te trekken. Het wordt toch al een inhaalrace voor Carlos Sainz.

Er zijn trouwens nog meer coureurs wie een gridstraf boven het hoofd hangt. Met name Lewis Hamilton, die nu al met vier onderdelen aan zijn limiet zit. Bij zijn teamgenoot George Russell gaat het om twee onderdelen (de ES en de CE).

Voor nu is het in ieder geval Carlos Sainz die een gridstraf moet incasseren. Zuur voor hem, maar wel goed nieuws voor Max Verstappen. Die hoeft dit weekend maar met één Ferrari de strijd aan te gaan. In ieder geval in de beginfase van de race. En het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat er nog een Ferrari uitvalt.