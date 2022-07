Rivian gaat kapotveel bedrijfswagens maken

Vergeet de Transporters van deze wereld. Straks zie je alleen nog maar Rivian bedrijfswagens?

In Nederland is de Volkswagen Transporter een geliefde bedrijfswagen onder aannemers, ZZP’ers en noem maar op. Ook de Ford Transit en de busjes van Peugeot en Citroën zie je geregeld. Zouden de Nederlanders die deze bedrijfswagens rijden ook kiezen voor een Rivian?

Want als het aan Rivian poept de productieband er straks enorm veel bedrijfswagens uit. We kennen de elektrische startup van de pickup die ze maken, maar dat is niet de enige ambitie. Het Amerikaanse Rivian wil ook inzetten op bedrijfswagen, aldus CEO R.J. Scaringe.

Amazon is momenteel de grootste klant van Rivian. Het bedrijf van Jeff Bezos heeft een mega order openstaan bij het automerk voor een eigen bedrijfswagen op het EDV-700 platform van Rivian. Maar met dit platform kunnen nog veel meer bedrijfswagen toepassingen bedacht worden.

Elektrische vrachtauto’s voor bezorging, bestelwagens. Noem maar op. Scaringe zegt in gesprek te zijn met klanten om allerlei verschillende toepassingen te verzinnen waarbij het EDV-700 platform als basis dient.

Aan ambitie geen gebrek. Tegen 2030 wil Rivian een miljoen elektrische auto’s op jaarbasis maken. Dat zijn niet alleen personenauto’s, maar dus ook een elektrische bedrijfswagen.

Het voordeel van een modulaire platform is dat er allerlei auto’s voor bedacht kunnen worden, met verschillende vormen en maten. Op die manier kan de peperdure ontwikkeling zich terugbetalen op de lange termijn.

De uitspraken van Scaringe zijn niet zonder gevaar. Als startup allerlei ambities uitspreken is prima, maar als je het vervolgens niet waar kan maken kunnen investeerders argwaan krijgen. Werk aan de winkel dus voor Rivian om te laten zien wat ze in huis hebben de komende jaren. (via Reuters)