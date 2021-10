Particuliere snelheidscontroles in Frankrijk worden uitgebreid

Oh ja, sinds 2018 mogen particuliere bedrijven de overheid helpen om snelheidsovertredingen te constateren. En dat wordt uitgebreid!

Leuker kunnen we het niet maken, in de zomer van 2022 ontkom je waarschijnlijk bijna nergens meer aan de snelheidscontroles van onopvallende Citroen Berlingo’s, Peugeots 308’en en Dacia’s. Want het aantal ‘radarauto’s’ van private partijen die de Franse Hermandad gaan helpen wordt uitgebreid. Dat schrijft Nieuwsmotor vandaag.

Hoe zat het ook al weer? De Franse overheid is dol op snelheidscontroles. Dat weet iedereen die wel eens een top-speed run heeft gedaan op de Franse Autoroute. Als jij hem net voor de tolpoort terug laat vallen van een dikke 150 op de klok naar een schappelijke 130 is het vaak al te laat. Staat er zo’n Franse Agent met zijn Boulanger petje gebogen over een tolkastje met zijn radar. Merde!

Uitbreiding snelheidscontroles Frankrijk in 2022

Maar genoeg over onze eigen trauma’s. Controles in 2022 daar gaat het over. Frankrijk had al in 8 van de 12 regio’s de mogelijkheid om radarcontroles uit te laten voeren door externe bedrijven. Maar daar komen er 4 bij.

Frankrijk zet dus in op marktwerking en daarom mogen private radarauto’s meehelpen om de vuige wetsovertreders te betrappen. Volgens la Sécurité routière worden deze externe partijen ingezet zodat de politie zelf zich echt bezig kan houden met de zwaardere delicten als dronken bestuurders.

Dat betekent dat je voortaan ook in deze regio’s erbij gelapt kan worden door een onopvallende radarauto.

Ile-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Occitanie

En daarmee is heel het vaste land van Frankrijk gedekt met deze ‘service’. Het aantal auto’s zou uitgebreid worden van een ruime 200 nu naar in totaal 400. De eerste boetes mag je op de mat verwachten in 2023.

Mogen deze bedrijven dan hetzelfde constateren als een ‘echte’ agent in Frankrijk?

Nou, de overtreding mag 2 keer zo groot zijn. Waar je normaal in Frankrijk na een overschrijding van 5 km/u (bij toegestane snelheden onder de 100 km/u) of 5% (bij toegestane snelheden boven de 100 km/u) een boete krijgt. Zal dit in het geval van een overtreding die door private partijen is geconstateerd gebeuren na een overtreding van 10 km/u (bij toegestane snelheden onder de 100 km/u) of 10% (bij toegestane snelheden boven de 100 km/u).

Wie is er net als ik benieuwd of je daar in Frankrijk inderdaad een Taycan 4S mee bij elkaar kunt verdienen… ;-) ?

via: Nieuwsmotor en ConnexionFrance