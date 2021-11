Nyck de Vries niet in F1, wat gaat hij nu doen?

Helaas. Geen Formule 1-stoeltje voor Nyck de Vries. Maar wat gaat de Nederlander dan doen volgend jaar?

Nou, niet achter de geraniums zitten. Het was dit jaar even spannend of de Vries een stoeltje in de Formule 1 zou krijgen. Hij is al actief als reservecoureur voor Mercedes. Echter zowel Hamilton als Bottas hebben tot nu toe geen vervanging nodig gehad. Helaas voor hem (en voor ons, toch leuk als er nog een Nederlander in de F1 zou komen) ging het feest voor een F1-zitje niet door. Zowel Alfa Romeo Racing als Williams zagen brood in een ander. Maar de coureur heeft genoeg andere dingen op het programma staan voor 2022.

Formule E voor Nyck de Vries in 2022

Het belangrijkste is dat de Vries volgend jaar in de Formule E actief blijft voor Mercedes. Samen met Stoffel Vandoorne vertegenwoordigt hij de elektrische raceklasse voor het Duitse raceteam. De Vries mag volgend jaar zijn titel als wereldkampioen verdedigen. Eerder werd hij al wereldkampioen in de Formule 2. Kortom, een potje sturen kan deze jongen wel. Des te leuker zou het zijn om hem in de F1 te zien.

Naast de Formule E is Nyck de Vries ook actief in het WEC (World Endurance Championship). Een andere leuke uitdaging voor de Nederlander volgend jaar is het feit dat hij gaat testen in de IndyCar.