Eigen Light Show maken met Tesla een enorme hit [video]

Stiekem zijn we allemaal een kind. En dus is het mogelijk maken van een eigen Light Show op je Tesla best geinig.

We hoeven je vast niet uit te leggen dat Tesla het anders doet dan andere autofabrikanten. Een leuke update kwam een paar weken terug met de feestdagen. Bezitters van een Tesla kregen de mogelijkheid om zelf een lichtshow te maken met de verlichting van de auto. Ben je zelf niet zo handig? Geen probleem. Het is ook mogelijk om een bestand van internet te downloaden. En dat is inmiddels een ding geworden.

Tesla Light Show

The Eye of the Tiger, het bekende thema van Mission Impossible of het intro van Knight Rider. Op tal van liedjes zijn lichtshows bedacht voor de Tesla. Met exacte nauwkeurigheid bewegen de lampen van de auto op de beat van de muziek. De ideale party trick voor feesten en partijen. Onder andere via de website Tesla Light Share kun je tal van bestanden vinden om te downloaden. Ook kun je zelf gemaakte lichtshows uploaden.

Is de custom Tesla Light Show feature het kinderachtig? Een beetje wel. Is het gaaf? Ja, dat ook! Op dit moment is het enkel mogelijk om slechts één liedje in te laden op je Tesla. Wellicht dat een toekomstige update het mogelijk maakt om meerdere tracks te downloaden en installeren. Dan heb je een eigen bibliotheek aan lichtshows op je Tesla om uit te kiezen. Voor elke gelegenheid een passende show. Waarom niet?