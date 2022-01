Crisis? Bentley lacht ballen uit de broek

De ene crisis is de andere niet. Deze pandemie heeft in elk geval geen windeieren gelegd voor Bentley, want de verkopen waren enorm in 2021.

Tijdens de financiële crisis in 2008 hadden autofabrikanten, met name in het luxe segment, moeite met auto’s verkopen. Mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd dat het kopen van een luxeproduct zoals een dure auto. Een heel ander beeld zie je met deze coronacrisis. Voorlopig hebben automerken in het hogere segment weinig te klagen. Voor Bentley was 2021 zelfs een recordjaar als het gaat om de verkopen.

In totaal verkocht Bentley maar liefst 14.659 auto’s in 2021. Dat klinkt misschien niet veel, maar besef even dat we het over een automerk hebben waarbij aanschafprijzen van twee ton peanuts zijn. Voor Bentley betekent dit een een stijging van 31 procent in vergelijking met de verkopen van 2020. In dat jaar wist het Britse merk 11.206 auto’s te slijten.

Het is geen toeval dat 2021 een stuk beter scoorde dan 2020. Pandemie of niet, het portfolio van het luxemerk was flink opgefrist. Met onder andere nieuwe hybride varianten, de komst van de nieuwe Flying Spur en de Continental GT Speed zaten de verkopers van Bentley klaar om nieuwe orders te schrijven.

De Bentley Bentayga was het best verkopende model van het merk in 2021. Zonder keiharde cijfers te noemen, zegt Bentley dat de Bentayga goed was voor 40 procent van de verkopen. Gevolgd door de Continental GT met 33 procent van de verkopen. Om die nog even wat verder te ontleden. 60 procent van de kopers kiest voor de coupé, 40 procent voor de cabrio. Tot slot, de Flying Spur is goed voor 27 procent van de verkopen.

Amerika en China zijn de belangrijkste afzetmarkten voor Bentley. Gecombineerd goed voor 56 procent van de wereldwijde verkopen. Voor de komende jaren zet Bentley fors in op elektrificatie. Aan de hand van de Beyond100 strategie hoopt Bentley tegen 2030 alleen nog maar volledig elektrische modellen te leveren.