Lamborghini brand Eindhoven lijkt op brandstichting

Afgelopen nacht is een Lamborghini Urus in de brand gegaan in Eindhoven. De oorzaak lijkt brandstichting.

Hoewel brandstichting nog niet officieel is aangewezen als de oorzaak, lijkt dit de enige logische oorzaak. De Lamborghini in kwestie stond namelijk gewoon geparkeerd. Vervolgens kreeg de brandweer om 01:20 uur de melding van de autobrand. De kans dat een geparkeerde Urus spontaan in de fik vliegt is klein. Heel klein.

Lamborghini brand Eindhoven

De Lamborghini Urus super-SUV stond geparkeerd in een woonwijk in Eindhoven. Met een registratie in juni 2021 is de Urus nog geen jaar oud. De nieuwsprijs van de Lambo? Een dikke € 295.135. De brandweer kon voorkomen dat de auto compleet uitbrandde. Desalniettemin is de schade groot aan de auto.

De brand was ontstaan aan de voorzijde van de Urus. Naar aanleiding van de fik is de politie een onderzoek gestart. Het vermoeden is dat brandstichting de oorzaak is van het incident. De politie is daarom ook op zoek naar getuigen die misschien iets gezien hebben.

Het is onduidelijk om meteen te spreken over een total loss. Omdat de auto nog zo jong is ligt de restwaarde vrij hoog. Met een nieuwe motor en reparaties aan de elektronica en het plaatwerk kan de Lamborghini nog wellicht opgeknapt worden.

Fotocredit: AS Media