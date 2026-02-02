Eindelijk, Fast & Furious stopt ermee

Ik ben nog steeds op zoek naar die Motec ‘system exhaust’.



Niemand dacht natuurlijk dat Fast and Furious ooit zou stoppen. Toch is het nu echt officieel: deel elf wordt (gelukkig) het laatste hoofdstuk van de reeks. De film heet Fast Forever en verschijnt op 17 maart 2028. Daarmee is er eindelijk een eindstreep voor de franchise dat begon met toffe straatraces in Los Angeles en eindigde in de ruimte.

Van granny shifting naar eindstation

Fast Forever is dus het directe vervolg op Fast X, dat ons achterliet met een cliffhanger die we natuurlijk niet aan zagen komen. Oorspronkelijk stond de actiefilm gepland voor 2025, later werd april 2027 genoemd, maar Universal Pictures heeft nu definitief gekozen voor maart 2028. Genoeg tijd om je familie voor te bereiden dus.

De vertraging heeft vooral te maken met geld, schema’s en scripts die blijkbaar duurder waren dan een complete garage vol JDM-auto’s. Een vroeg concept zou richting de 250 miljoen dollar zijn gegaan, waarna de studio vriendelijk maar ook wel een beetje dringend vroeg of het allemaal niet ietsje goedkoper kon. Die NOS-flessen zijn ook niet gratis, hè vriendjes.

Terug naar waar het begon

Volgens Vin Diesel moest de finale vooral terug naar de roots. Geen geheime bases, geen satellieten en hopelijk ook geen auto’s meer in de ruimte. Fast Forever speelt zich weer af in Los Angeles en legt de focus opnieuw op straatraces en de autoscene. Precies zoals in de eerste film uit 2001, toen het allemaal nog draaide om tien seconden auto’s, neon verlichting en dvd-spelers.

Diesel vertelde eerder dat hij drie eisen stelde aan zijn terugkeer: Los Angeles als decor, straatracen als kern en een hereniging tussen Dominic Toretto en Brian O’Conner. Huh?

Brian komt terug, hoe dan ook

Buster: Brian O’Conner, gespeeld door Paul Walker, zal namelijk opnieuw plaatsnemen achter het stuur en op het witte doek. Walker overleed in 2013, tijdens de productie van Furious 7. Destijds werd zijn rol afgerond met CGI en hulp van zijn broers Cody en Caleb Walker. Naar mijn mening was dit het perfecte punt om te stoppen met de Fast-reeks, maar goed.

Hoe Fast Forever dit allemaal gaat aanpakken, is nog niet officieel bevestigd, maar het is natuurlijk vrij logisch dat dezelfde technieken opnieuw worden ingezet. Waarschijnlijk ook met hulp van de moderne AI-foefjes.

Of dat smaakvol wordt of vooral ongemakkelijk, is nog even afwachten. Eén ding is zeker: de emotionele v-snaar wordt alvast strak gespannen.

En The Rock dan

Tot slot is er nog de vraag of Dwayne ‘De Steen’ Johnson weer opduikt. Na jaren van publieke spanningen tussen Diesel en Johnson lijkt het enigszins goed te zijn, maar een officiële bevestiging is er niet echt. In Fast and Furious-termen betekent dat: reken er stiekem maar op.

Fast Forever schijnt dus een film te worden met veel knipoogjes naar het verleden. Een ding is zeker. Verwacht nog een keer veel schakelen, veel racen, veel onmogelijke stunts, veel overdreven actie en niet te vergeten, familie. Daarna is het klaar. Waarschijnlijk. Hopelijk.