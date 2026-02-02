Video: Corvette neemt een onvrijwillig kijkje in de berm

Het blijft, wonder boven wonder, bij een eenzijdig ongeval.
Met een te hoge snelheid komt een Corvette op spectaculaire wijze voorbij glijden. Dat het zo afloopt is best bijzonder te noemen.
Reacties
mattr zegt
Ik weet niet we de slechtste bestuurder is- die van de Corvette of de filmster…
crosske zegt
Die van de Corvette natuurlijk. Je wilt die wagen niet vol in de zijkant nemen met je Semi truck. Meer dan normale reactie lijkt me
Robert zegt
En op het timeframe van 16 seconden zie je de stoethaspel in de Corvette doodleuk weer voorbij blazen, terwijl de chauffeur van de vrachtwagen z’n adrenalinelevels nog staat te verlagen in de middenberm…