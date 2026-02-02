”Lewis Hamilton heeft een relatie met Kim Kardashian”

Na Brangelina hebben we nu Kiwis.

Geen enkele Formule 1-coureur zal ooit het aantal bedpartners en ‘vriendinnen’ aantikken dat James Hunt haalde. Volgens hem was de liefde bedrijven “hét ontbijt voor kampioenen”. Zulke rocksterren lopen er niet meer rond in de F1, al heeft Lewis Hamilton een, eh, interessant rijtje scharrels verzameld. Aan dat rijtje zou niemand minder dan Kim Kardashian zijn toegevoegd.

Tenminste, als we de louter betrouwbare Britse roddelpers mogen geloven. The Sun onthult de verkering tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de influencer. Volgens het zonnige krantje heeft Hamilton na de shakedown in Barcelona tijd vrijgemaakt voor een ”intiem diner en een duo-massage” met Kim K. Veel plezier met dat beeld.

De twee zouden volgens de Britse tabloid een weekendje weg zijn geweest in Engeland. Dat doen Hamilton en Kardashian natuurlijk niet in een hostel in Brighton, maar in een chique hotel. De twee zouden in het Estelle Manor Hotel in Oxfordshire verblijven. In dit hotel kost een verblijf, afhankelijk van de omvang van de kamer of het privéverblijf als snel ruim meer dan 1.500 euro per nacht.

Al met al zou het weekendje er even lekker tussenuit 120.000 Britse pond hebben gekost. Omgerekend is dat net geen 140.000 euro. Er zijn dates bij die ik organiseer die minder kosten, maar het gaat niet om de prijs maar het gebaar, toch?

Het liefdesleven van Hamilton

Hamilton had aan het begin van zijn glansrijke F1-carrière eerder al een sterrenrelatie met Pussycat Doll Nicole Scherzinger. Tevens waren er geruchten over prela’s (pre-relaties voor de boomers onder ons) met Kendall Jenner, Rihanna, Rita Ora, Shakira en Nicki Minaj.

Los van het feit dat Hamilton natuurlijk een puike sportman is die het beste met de wereld voor heeft, heeft Kim Kardashian tientallen miljoenen andere redenen per jaar om te daten met de Britse Ferrari-coureur. Zo was Hamilton in 2025 de bestbetaalde F1-coureur. Ik ben benieuwd wanneer we Kardashian voor het eerst in het Rosso Corsa in de F1-paddock zien.