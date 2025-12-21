Nieuwste Fast & Furious is écht af dankzij bijzondere gastrol

Tenminste, meerdere hints naar een bijzondere gastrol voor de laatste Fast & Furious-film duiken op.

Als we één ding hebben geleerd van de Fast & Furious-films is het wel dat niks meer te gek is. Hele steden aan gort schieten, sci-fi-achtige superschurken die technologisch veel verder kunnen dan de moderne wereld tot met een oude Pontiac de ruimte in geschoten worden: alles kan. Sterker nog: de allerlaatste film die eraan zit te komen, waar alles uit de filmreeks tot een climax komt, bevat zelfs levende doden.

Gastrol voor Fast & Furious

Dat wetende is het opvallende nieuwtje uit de Fast & Furious-wereld wellicht niet vergezocht, maar toch bijzonder. En overigens nog bepaald niet bevestigd, maar wie weet. De film krijgt namelijk een bijzondere gastrol. Een grootheid, maar niet uit de autowereld. Tenminste, hij is hier wel eens voorbij gekomen dankzij een imposante garage, want het betreft een voetballer. Volgens velen de beste voetballer van ons leven: Cristiano Ronaldo.

Vin Diesel, die Dom Toretto speelt in Fast & Furious, zet op Instagram een bericht dat typisch weer iets lijkt te bevestigen maar dat niet doet. “Iedereen vroeg of hij in de Fast & Furious-reeks zou meespelen… ik kan je vertellen, hij is een real one. We hebben zelfs een rol voor hem geschreven.” Met een foto van Diesel naast Ronaldo. Welkom bij de familie, toch?

Fake?

Het Ronaldo-balletje lijkt verder te rollen (har-har) door een Facebook-bericht van Tyrese Gibson. Die vertolkt de rol van Roman in Fast & Furious, één van de karakters die al sinds de tweede film meegaat en bekend staat om zijn bromance met Tej, gespeeld door Ludacris. Gibson zet een foto op Facebook waar een typische draaidag op te zien lijkt, met ieders favoriete acteurs en dus Ronaldo.

Maar klopt dit wel? Want op de foto zijn recentere acteurs die een rol hebben gekregen, zoals John Cena, niet te zien (al is John Cena niet kunnen zien ergens wel logisch). En wie is er wel te zien? Dwayne Johnson, die meermaals heeft bevestigd dat hij en Vin Diesel niet meer door één deur kunnen. Dat die het hebben bijgelegd voor de laatste film lijkt niet evident. Kortom: een dubbele bevestiging voor Ronaldo in de Fast & Furious-filmreeks is er niet. Maar dat er geplaagd wordt met een rolletje voor de voetballer, kan wel eens een verrassing tijdens de film opleveren.