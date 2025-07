“Paul Walker komt weer tot leven voor Fast & Furious 11”

Niks is onmogelijk in de wereld van Fast & Furious, maar een ambitie van Vin Diesel wordt toch een beetje lastig in de echte wereld.

Fast & Furious. Tsja, wat kan je daar over zeggen wat niet al gezegd is? Ooit was het dé film voor autoliefhebbers, want de vanaf het begin al oersterke bromance tussen een bonkige muscle-liefhebber en een snelle racer die van Japans spul houdt. Uiteraard hebben we het dan over Dom Toretto en Brian O’Connor, gespeeld door Vin Diesel en Paul Walker.

Fast & Furious

De filmreeks ging per film minder over auto’s en meer over vechten, spierballen, explosies, hele steden ontregelen en cliché good vs bad guy-perikelen. Maar eigenlijk elke film eindigt met een gezellige barbecue, al dan niet met de bad guy die ervoor zorgt dat hele steden aan puin geknald worden die ook gewoon een bordje krijgt. Want het draait altijd om het toverwoord van Dom Toretto: family. Je zou kunnen zeggen dat de ommezwaai kwam zo rond Fast & Furious 7. Maar dat is volgens bepaalde fans waar de reeks om een hele andere reden eindigde.

Paul Walker

Toen het filmen van Fast & Furious 7 in volle gang was in 2013, kwam Paul Walker om bij een auto-ongeluk met een Porsche Carrera GT. Dat zorgde er uiteraard voor dat Walker’s karakter Brian O’Connor, belangrijk deel van de family, uit de reeks geschreven werd. Fast 8 tot en met 10 (of X) bevatten dus wel vermeldingen van O’Connor, maar niet hem in fysieke vorm. Het verhaal insinueert dat hij niet meer mee gaat op de wereldreddende missies en meer tijd met zijn gezin doorbrengt. Want ja, Walker vragen om de rol nog eens te vertolken is onmogelijk.

Nog één film met Brian O’Connor?

Tenminste, het lijkt erop dat de producenten van Fast & Furious ‘onmogelijk’ een vervelende, ambitie-tegenhoudende term vinden. We stevenen namelijk af op de allerlaatste Fast & Furious-film. Ever. Ooit. En daar werd Vin Diesel (wiens echte naam trouwens Mark Sinclair is, wist je dat?) ondervraagd over deze finale, die in april 2027 in de bioscoop verschijnt. Diesel wil dat de film komt onder ‘drie voorwaarden’.

Hij wil namelijk dat de film terug gaat naar zijn roots. In Los Angeles, met een focus op auto’s en straatracen. Maar de derde voorwaarde, die wordt wat lastiger. Vin Diesel wil een reünie van Dom Toretto en Brian O’Connor. We kennen allemaal nog de climax van de eerste Fast & Furious met de oranje Toyota Supra en zwarte Dodge Charger, in die trend moet je denken. Maar ja, hoe doe je dat zonder Paul Walker?

CGI

Welnu, het is ze al eens eerder gelukt om Brian O’Connor in een film te krijgen, zonder Paul Walker als acteur. Zoals gezegd kwam Walker om tijdens de opnames van Fast 7, toen de film nog afgemaakt moest worden. De rest van de film, inclusief een emotionele afscheidsscène, is gefilmd door de broer(s) van Walker te gebruiken. Met CGI zijn deze vervolgens aangepast om het zo te laten lijken alsof het Paul is. Kijk, dit is eigenlijk gewoon een soort passend afscheid, maar het is dus niet onrealistisch dat dit trucje nogmaals gebruikt wordt voor de grote finale. Vin Diesel bevestigt dat die reünie tussen Dom Toretto en Brian O’Connor komt, maar in welke vorm moet dus nog blijven. Het is al eens eerder gebeurd dat O’Connor symbolisch in beeld komt door een opgepepte Nissan Skyline tactisch in beeld te brengen.

Fast X2

Allemaal leuk en aardig, maar vergeet niet dat deze back to the roots-Fast & Furious ook nog wat losse eindjes om vast te knopen heeft. De film heeft als titel Fast X2 en is dus een direct vervolg op Fast X uit 2023. Een film waarin alle superschurken uit oudere Fast-films terugkeren om één über-superschurk uit te schakelen, Dante Reyes gespeeld door Jason Momoa. Op het moment dat alles tot een grote climax komt, wordt het scherm zwart en is de film afgelopen. Een cliffhanger van jewelste en het lijkt ons sterk dat de volgende film begint met Vin Diesel die doodleuk met een Dodge Charger door LA tuft. Eerst even kijken hoe hij uit handen van de superschurk blijft.

Enfin, de fans van Fast & Furious als autofilm kunnen dus kennelijk weer aan hun trekken komen met het nieuwste deel. Al verwachten we ook de gebruikelijke reeks explosies en bizarre stunts.