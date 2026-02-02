Gaat Tesla fuseren met SpaceX…?

Volgens insiders wordt er nagedacht over een fusie van Tesla en SpaceX.

Elon Musk is een drukbezet man. Hij runt niet alleen Tesla, maar ook SpaceX, xAI, X en nog een paar bedrijven. Waar haalt hij in vredesnaam de tijd vandaan? Je zou bijna denken dat hij het wondermiddel uit de film Limitless heeft ontdekt. Maar wellicht wordt het binnenkort wat overzichtelijker.

Fusies

Er wordt namelijk achter de schermen nagedacht over fusies van verschillende Elon Musk-bedrijven. Een overname van xAI door SpaceX zou zelfs al dichtbij zijn. Dit zou vrij gemakkelijk zijn, omdat beide bedrijven (nog) niet beursgenoteerd zijn. Het is ook een logische combinatie, omdat AI heel veel datacentra vereist. En waar heb je alle ruimte? Juist, in de ruimte.

Komt Tesla ook nog voor in dit verhaal? Jazeker, er wordt ook gesproken van een fusie tussen SpaceX en Tesla. Dat zou wat meer voeten in de aarde hebben, aangezien Tesla natuurlijk wél beursgenoteerd is. En niet zo’n beetje ook. Dat betekent dat aandeelhouders hun goedkeuring moeten verlenen. Overigens gaat SpaceX naar verluidt ook naar de beurs dit jaar.

Zelfrijdende auto’s en robots

De link tussen SpaceX en Tesla is wat minder logisch. Oké, de Tesla Roadster heeft technologie van SpaceX, maar dat rechtvaardigt nog geen fusie. Als xAI echter onderdeel wordt van SpaceX, zou de fusie wel logisch zijn. Tesla focust namelijk steeds meer op zelfrijdende auto’s en robots.

Zo werd vorige week bekend dat de productie van de Model S en X wordt geschrapt om plaats te maken voor de productie van robots. Nu verkochten deze auto’s ook voor geen meter meer, maar toch is dit een onverwachte zet. De Model S en X hadden namelijk in juni nog een opfrisbeurt gehad.

Een fusie tussen SpaceX en Tesla is nog ver weg, maar er wordt dus wel over nagedacht. Het zou dus kunnen dat Tesla op termijn opgaat in een het grotere Elon Musk-multiverse. We houden het in de gaten.

Bron: Reuters