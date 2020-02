Elektrische zwarte zaterdag op komst

Een dag dat alle welvarende wereldverbetraars elkaar tegen zullen komen. Elektrische first world problems?

We gaan even lekker mensen in een hokje stoppen. Gewoon omdat het heel erg makkelijk is. Dat niet alleen, ook omdat het voor een groot gedeelte (in dit geval althans) ook klopt.

Welvarende EV-rijders

Elektrische auto’s zijn nu nog vrij duur. Dit betekent dat voornamelijk de meer welvarende persoon een dergelijke auto kan aanschaffen. Over het algemeen hebben mensen met een goede baan ook redelijke bestedingen qua vakantie. Dus in de zomer wordt er gezeild en in de winter kan men skiën. Dat is wetenschappelijk te onderschrijven. Ondergetekende heeft een Alfa Romeo en moet algen tellen in de Biesbosch (met Harrie Jekkers op de walkman) voor betaalbare ontspanning, zodat de auto rijdend gehouden kan worden.

Wintersport met je elektrische auto

Maar mensen met een splinternieuwe elektrische auto gaan er dus graag op uit om met wintersport te gaan. Big Four-accountant KPMG voorspelt dat deze samenkomst van omstandigheden gaat zorgen voor een ‘Elektrische Zwarte Samstag’ op zaterdag 22 februari aanstaande. Een elektrische zwarte zaterdag dus in goed Nederlands.

Laadmogelijkheden

De verwachting is dat 3% van de elektrische auto’s met een actieradius van 300 km of meer erop uit zullen gaan met Oostenrijk als eindbestemming. Een snelle rekensom leert dat dus 1.500 mensen op zaterdag 22 februari op van- en naar Oostenrijk gaan rijden. Nu zijn er wel laadmogelijkheden langs de weg. In totaal staan er zo’n 450 palen, verdeeld over die van Tesla (voor Tesla’s) en Ionity (voor alle andere EV’s).

Zeer lange rijen

Volgens de analyse van KPMG zullen mensen dus in zeer lange rijen komen te staan om alleen al te kunnen laden. Sterker nog, KPMG zegt dat de wachttijden kunnen oplopen met 75 minuten per auto. Dat niet alleen, het laadvermogen van veel palen zal lager zijn, aangezien alle palen in gebruik zijn. Dat zorgt er weer voor dat je én langer bezig bent én alsnog een kortere actieradius kunt hebben. We rekenen de extra irritatie in de auto, K3 afspeellijsten en de constante aanwezigheid van een penetrante Haribo-lucht even niet mee.

Stijgende verkoop EV’s

De verkoop van elektrische auto’s groeit zeer snel. Nederland is een van de landen waarbij de infrastructuur ook hard meegroeit, maar zelfs dat is bij lange na niet voldoende, aldus KPMG. In het buitenland is het echter veel slechter gesteld met de laadinfrastructuur.

Laadstations vermijden

KPMG raad dan ook aan om op zaterdag 22 februari tussen 12:00 en 16:00 alle laadstations te vermijden. Sterker nog, ze raden aan om een dag eerder of later te reizen. Onze tip: leen een ouderwetse zescilinder diesel stationwagon van de buurman. Dan heb je een actieradius van 800 km met een laadtijd van 5 minuten en een zeer uitgebreid netwerk aan laadmogelijkheden.

Met dank aan Pascal voor de tip!