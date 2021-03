Eindelijk weer een kleine Seat op komst - Autoblog.nl

Helaas niet zo klein als we hopen, maar toch biedt de kleine Seat hoop voor de particuliere kopers.

Seat is altijd een merk geweest dat betaalbare en compacte auto’s in de showroom had staan. Tussen de MPV’s, Hot Hatches en crossovers stonden altijd kleine stadsautootjes. Een van de eerste Seats, de 600 wás een kleine auto. Sindsdien heeft het Spaanse merk altijd kleine auto’s in het gamma gehad.

Maar na een lange periode van Fiat-klonen (met de Marbella als hoogtepunt), de Arosa en de Mii, is het tijd voor iets nieuws. En gelukkig komt er een iets nieuws uit Spanje aan! De Mii wordt nu (nog) als EV geleverd, maar niet meer met verbrandingsmotor. De nieuwe kleine Seat krijgt overigens ook geen verbrandingsmotor, maar een elektromotor. De auto zal staan op het MEB-Lite platform, dat is een eenvoudige versie van het reguliere MEB-platform.

















MEB-Lite platform

Toekomstige Volkswagens als de ID.1 en ID2 zullen ook gebruik maken van het MEB-Lite platform. Het platform zal door Seat ontwikkeld worden, Volkswagen gaat er vervolgens ook gebruik van maken. Aanvankelijk was het de bedoeling om de auto als Cupra op de markt te brengen, maar ook moederbedrijf zal moeten elektrificeren. Binnenkort is het immers geen niche meer. Ook wil Seat het model voor een lage prijs aanbieden, iets dat met Cupra ook lastiger is.

Formaat kleine Seat

Qua formaat wordt het wel een iets grotere auto dan de Seat Mii. Ook is het een iets hogere auto dan die kleine stadsvlo. Denk dus een beetje aan het formaat Volkswagen T-Cross, of wat wij nu kennen als Arona. Waarom het zo lang duurt? Volgens de Spanjaarden is het vrij lastig om er een solide businesscase van te maken. Met een Porsche Panamera of Audi e-tron is het wat makkelijker om de investeringen terug te verdienen.

De elektrische kleine Seat moet in 2025 op de markt verschijnen.