Sportief Seat maakt sportieve SUV sportiever

Een hele hoop Sport. De sportieve Tarraco FR heeft het allemaal.

Veel sportiever dan deze auto kan het eigenlijk niet worden. Seat is het sportieve broertje van de Volkswagen. De Seat Tarraco is een Sports Utility Vehicle. En nu als kers in de appelmoes komen er extra sportieve uitvoeringen van deze sportieve SUV van een sportief merk.

Tarraco FR

Het resultaat heet de Seat Tarraco FR en FR Sport. FR staat voor ‘Formula Racing’ en is een sportief label tussen de reguliere Seats en de Cupra modellen in. Het is net als S-Line of M-Sport meer een sportief pakket dan een echt sportieve uitvoering. Zo is de motor niet sterker dan in andere Seat Tarraco’s.

Uiterlijk Tarraco FR

Maar dat maakt niet uit, want als je te snel voorbij stuift, kan men niet goed zien dat jij de nieuwe Tarraco FR hebt. De nieuwe FR heeft een andere voorbumper, grotere velgen (19″), sideskirts, dikkere achterbumper met dubbele uitlaat en natuurlijk de onmisbare are achterspoiler, zodat jouw sportieve Tarraco FR nog meer grip heeft op hoge snelheden. Ook zien de chromen details in het zwart afgewerkt, geheel volgens de heersende trend.

Motoren Tarraco Formula Racing

Over snelheid gesproken, een écht langzaam Taracco FR zal er nooit komen. De FR-uitvoering is namelijk leverbaar met drie motoren. Een 1.5 TSI EVO met 150 pk, een 2.0 TSI met 190 pk of een 2.0 TDI met 150 pk. Naar keuze is de Tarraco FR leverbaar met voor- of vierwielaandrijving. Ook kan er gekozen worden uit een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Tarraco FR Sport

Maar het kan dus nóg sportiever met de Tarraco. Kies voor de Tarraco FR Sport en je wordt overdonderd met sportiviteit. De Tarraco Sport biedt namelijk 20″ lichtmetalen velgen én lederen bekleding.