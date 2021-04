Elfde generatie Honda Civic is weer heerlijk saai - Autoblog.nl

Met de nieuwe elfde generatie Honda Civic kun je weer anoniem door het leven.

Het was wat in 2005. Ineens besloot Honda dat de Civic een ‘spannende’ auto moest worden. De Civic was zeker weten een heel originele auto, maar mooi? Mwoah. Het was sowieso jammer dat het geen Civic was in technisch opzicht, maar een eenvoudigere Jazz (dus met een simpelere wielophanging). Ook de twee generaties erna was de Civic ‘spannend’. Met spannend moet je eerder denken aan de ‘stoute’ stand op de huishoudbeurs dan iets anders, overigens.

Nieuwe Honda Civic

Nu is de elfde generatie Civic hier en verrek, Honda heeft het opgegeven. De Civic is weer saai. Dat is een bewuste keuze, uiteraard. De laatste generatie was enorm polariserend. Stel dat ‘ie niet te duur zou zijn, dan nog was het bijzondere exterieurdesign een zwaar meewegende factor. Om even aan te geven hoe populair de Honda Civic in Nederland is: elk jaar worden er een paar honderd van verkocht. Terwijl in de jaren ’80 en ’90 het nog vijf- tot tienduizend per jaar was.

De nieuwe Honda Civic Sedan is een keurige auto geworden. Het front is wat non-descript en doet iets denken aan de Accord uit de jaren ’80. De motorkap is langer geworden en de vooruit is juist wat naar achteren geplaatst. Tot nu toe zijn er twee motoren aangekondigd: een 2.0 met 155 pk en 187 Nm (inderdaad, geen turbo). Deze motor is beschikbaar voor de LX- en Sport-modellen. Er is ook een 1.5 met drukvulling, goed voor 180 pk en 240 Nm. Deze kun je krijgen als EX en Touring. In beide gevallen is de auto voorzien van een CVT.

Interieur

In het interieur zijn de Japanners op een zelfde wijze te werk gegaan met de elfde generatie Honda Civic. Het is nu veel saaier, maar absoluut keurig. Het dashboard ziet er namelijk zeer verzorgd uit. Het is strak, functioneel en eenvoudig van opzet. Dat is iets anders dan de space shuttle-cabines van voorheen. De honingraat afwerking is een originele touch. Ook bijzonder is de airbag, die is een beetje als een donut vormgegeven en moet ervoor zorgen dat bij ontploffing ervan minder kans is op hersenletsel.

In dit geval gaat het nog om de elfde generatie Honda Civic Sedan voor de Amerikaanse markt. De Civic Hatchback zal later worden geïntroduceerd. Deze zal belangrijker zijn voor de Europese markt.