Overheid jaagt je terug de auto in

Want het alternatief, openbaar vervoer, wordt de nek omgedraaid…

Nou nou, niet meteen weer zo tendentieus… De nek omgedraaid… Allereerst, dit geldt natuurlijk niet voor de randstad. Daar is het openbaar vervoer goed geregeld en is nagenoeg elke hoek goed bereikbaar. Voor de rest van Nederland is dat een stuk lastiger.

De afgelopen jaren zijn er heel wat buslijnen naar het platteland verdwenen. Onrendabele lijnen zijn opgeheven en de forenzen zitten gewoon netjes in de auto in de file naar hun werk.

Forse bezuiniging OV

Autorijden wordt steeds duurder en dat betekent dus meer inkomsten voor vadertje staat. In dat opzicht is het niet zo raar dat de overheid je liever in de auto dan in de trein of bus wil hebben.

Dus heeft het kabinet een forse bezuiniging ingeprijsd voor het OV. Maar liefst 335 miljoen euro moet er bezuinigd worden op het openbaar vervoer. Dat geld gaat er natuurlijk niet af waar de trein, bus en tram stampvol zit. Daar wordt namelijk geld verdiend.

Reizigersvereniging Rover klimt op de barricades tegen de bezuiniging. Ze hebben namelijk per provincie laten berekenen wat er nodig is om de bezuiniging te realiseren. De resultaten van die berekeningen zijn flink slikken, aldus Rover-directeur Freek Bos.

In sommige provincies zien we bijvoorbeeld dat de bezuinigingsopdracht pas gehaald wordt wanneer er op zondag geen enkele bus meer rijdt. Met deze plannen worden we echt jaren terug in de tijd gezet en komen onze doelen op het gebied van klimaat en bereikbaarheid steeds verder van ons af te staan. Freek ziet het somber in

Snijden doet lijden

Om te voorkomen dat er na 19 uur en op zondag straks geen bussen meer rijden buiten de randstad, komt Rover in actie. Onder de noemer “snijden doet lijden” protesteert de reizigersvereniging tegen de geplande bezuinigingen.

Wij zijn geen complotdenkers, maar het lijkt er bijna op dat de overheid ons terug in de auto wil jagen… Niks uitroeien van het autobezit!