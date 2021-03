Gelekt: de sedanversie van de nieuwe Honda Civic - Autoblog.nl

Deze plaatjes die zijn gelekt laten zien wat Honda heeft veranderd van de prototype-Civic.

Het prototype hebben we al gezien, maar nu is het tijd voor het ‘echte’ werk. Een Chinees ministerie heeft namelijk plaatjes gelekt van de nieuwe Honda Civic voor de Chinese markt. De sedanversie, wel te verstaan. Volgens Motor1 gaat het om het ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Autofabrikanten moeten hier hun auto’s laten controleren voor ze op de openbare Chinese weg mogen.

Jammer voor Honda heeft het ministerie vier foto’s van de Civic online geknald, voordat Honda de bolide zelf kon presenteren. De Japanners willen de auto dit kwartaal nog presenteren. Als het goed is zien we dus snel meer én betere foto’s van de Civic.

Op de plaatjes zien we twee Civic-modellen. De tweede lijkt een duurdere uitvoering te zijn van de eerste. Deze heeft bijvoorbeeld zwarte velgen, spiegelkappen, deurklinken en antenne. Ook heeft deze twee zichtbare uitlaten en een (eveneens zwarte) spoiler. De uitlaat speelt bij de goedkopere uitvoering verstoppertje. Daarnaast zijn de koplampen van de twee auto’s anders. Waarschijnlijk heeft de duurdere uitvoering led-koplampen.

Prototype Honda Civic

Kijken we naar het prototype in het filmpje hieronder, dan zien we wel een paar kleine verschillen. De beeldhoeken zijn niet helemaal hetzelfde, wat vergelijken wel lastig maakt. Toch lijkt het erop dat de zwarte sierstrips aan weerszijden van de voorbumper iets anders zijn weergegeven. In het prototype gaat het om een C-vorm, waarbij de holte in de gelekte productieversie is opgevuld. Daarnaast heeft de productieversie hier mistlampen.

De zijkant lijkt vrij vergelijkbaar te zijn, al hebben de productieversies andere velgen en missen ze de zwarte sierstrip aan de onderzijde. De achterkant is eveneens praktisch onveranderd. Wel lijken de achterlichten minder donker in de productieversies. Ook heeft het prototype grappig genoeg de uitlaten van de duurdere variant, maar mist deze de kofferbakspoiler en andere zwarte accenten.

Foto’s van het interieur ontbreken bij de Chinese foto’s. Of de Civic naar Nederland komt is niet bekend. Deze sedan krijgen we waarschijnlijk sowieso niet. Mocht de Honda Civic deze kant op komen, krijgen we waarschijnlijk de vijfdeurs hatchback en de liftback.