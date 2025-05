Raadplaat: een gloednieuwe elektrische SUV!

Raden maar! Deze volledig elektrische compacte SUV is nu per direct te bestellen. Maar van welk merk is ie?

Beetje flauw natuurlijk, maar zeg eens eerlijk? Aan welk merk dacht je als eerste? We zullen je verder niet in spanning houden, dit is de spiksplinternieuwe MGS5 EV. Hij moet het de concurrentie in het elektrische B-SUV segment moeilijk gaan maken en je kunt hem meteen gaan samenstellen en bestellen.

Het is de opvolger van de MG ZS EV waar het merk in Nederland mee de markt op kwam zeilen. Een jaar of vijf geleden, nog net op tijd voor gunstige bijtellingsregels en dus een succes. Betaalbaar en snel leverbaar, dus top voor de met de portemonnee shoppende zakelijke Nederlandse rijder.

De MGS5 EV in cijfers

Eerst even de harde cijfers. Wat heeft de EV allemaal te bieden. Allereerst is er keuze uit twee batterijpakketten. Een 49 kWh versie en een 64 kWh versie. Die kleine batterij is alleen beschikbaar op de instapper die het merk Comfort gedoopt heeft.

De 49 kWh batterij brengt je zo’n 340 kilometer ver en het rijbereik van de grotere 64 kWh accu is maximaal zo’n 478 kilometer. De Luxury versie met de grote batterij komt tot 465 kilometer. De auto heeft de aandrijving altijd op de achterwielen. Voor het kleine batterijpakket is dat een 170 pk sterke elektromotor en voor het grote batterijpakket een 231 pk variant.

De auto weegt 1.800 kilogram, dus wellicht is het wel lekker om voor de grotere batterij met potentere elektromotor te gaan. Heb je een caravan? Dan heb je niet zoveel aan de MGS5 EV, hij mag maximaal 750 kilogram geremd aan de haak.

Snelladen

Wat je natuurlijk echt wil weten is hoe snel je die batterijen onderweg weer op kunt laden. Wat betreft het snelladen, van 10 tot 80 procent, bent je in 24 minuten klaar met het 49 kWh pakket en in 28 minuten met het 64 kWh pakket. De maximale DC-laadsnelheid bedraagt respectievelijk 120 kW en 139 kW.

Voor de liefhebber dan nog even het koppel. Dat is maximaal 350 Nm en dat is in minder dan 50 milliseconden beschikbaar. Met de grote batterij ga je van 6,3 seconden van nul naar honderd.

Uitrusting

Wat krijg je standaard op deze Chinese B-segment SUV. Nou bijvoorbeeld tweekleurig grijs vegan lederen (gerecycled plastic aldus @lekkerlinksrijden) stoelen en een draadloze telefoonlader. Daarnaast natuurlijk een groot 12,8 inch scherm met draadloos Apple CarPlay en Android Auto en een sloot aan veiligheidssystemen.

Verder werkte MG samen met Continental. De nieuwste generatie van Continental’s geïntegreerde rembekrachtigingssysteem voor EV’s wordt gecombineerd met grote remschijven (321 mm voor, 300 mm achter) voor een korte remweg. Vanaf 100 km/u staat de MGS5 EV binnen 35,5 meter stil.

Wat mag de MGS5 EV kosten?

Misschien wel het belangrijkste voor een value for money auto, zoals MG het zelf noemt. De vanafprijs is 33.850 euro voor de MGS5 EV Comfort (49 kWh). Dezelfde uitvoering met grotere batterij kost minimaal 36.850 euro en de Luxury minimaal 39.300 euro.

Concurrentie

Er is nog wel wat concurrentie in dit segment. Zoals jullie van ons gewend zijn zetten we er een aantal met vanafprijs op een rijtje.

Auto Actieradius WLTP Vermogen Vanafprijs BYD Atto 2 312 km 177 pk 31.690 euro MGS5 EV vanaf 340 km vanaf 170 pk 33.850 euro Jeep Avenger vanaf 385 km 156 pk 34.995 euro Volvo EX 30 vanaf 334 km vanaf 272 pk 34.995 euro Ford Puma Gen-E vanaf 364 km 168 pk 35.495 euro Fiat 600e vanaf 406 km 156 pk 35.990 euro Kona Electric vanaf 377 km vanaf 156 pk 35.995 euro Peugeot E-2008 vanaf 341 km vanaf 136 pk 36.700 euro

Zeg het maar, kopen? Of toch voor de meer bekendere alternatieven? Of moeten de Chinese auto’s nog veel goedkoper voor je er in wil stappen?