In dit land ben je met de camper niet meer welkom

Campers zijn hot! Maar in dit EU land niet. Hier willen ze geen camper meer zien.

Het kampeervirus zit nog altijd bij heel veel Nederlanders in het bloed. De caravans en campers zijn al jaren niet aan te slepen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is de camper mateloos populair.

Heel Instagram en TikTok stroomt over van de digital nomads die met hun camper of omgebouwde bus door heel Europa trekken en wonen en werken waar de weg hun maar brengt. De droom van menig Nederlander is om onderdeel uit te maken van die vrije geesten die over de Europese wegen zwerven.

Dit land is de campers zat

Niks mis mee zou je zeggen. Wildkamperen is alleen niet overal toegestaan. Nou zijn er een heleboel apps waarin de camperaars met elkaar spots delen waar ze ervaring hebben met overnachten. Sta je rustig, is het een officiële plek, mag het of mag het niet.

Nou in één EU land zijn ze kennelijk helemaal klaar met die overal opduikende campers. Door een nieuwe wet mag je in Griekenland met je camper namelijk alleen nog maar op officiële campings staan. Ook kort parkeren op openbare en sommige privéplaatsen zoals stranden en gemeentelijke parkeerplaatsen is niet meer toegestaan.

Zelfs even pauzeren langs de weg en een kopje koffie zetten is niet meer oké. De toch wel omstreden wet is begin dit jaar door het Griekse parlement gerommeld en kreeg aandacht toen in april een camperbezitter opeens een boete van 300 euro kreeg opgelegd toen hij zijn camper bij het strand van Acchaia op de Peleponnesos had geparkeerd.

Gevangenisstraf

Dan is deze camperaar er nog goed afgekomen, want hij had ook zomaar in het gevang terecht kunnen komen. Overtreders van de wet die “het plaatsen van tenten en het parkeren van caravans, opleggers en campers op archeologische vindplaatsen, aan de kust, aan de stranden, aan de randen van openbare bossen en in openbare ruimtes, evenals het gratis plaatsen van meer dan één caravan door particulieren” verbiedt kunnen namelijk flink gestraft worden.

Een boete van 300 euro per persoon of per kampeerplaats of per vervoermiddel is namelijk de kleinste sanctie. Een gevangenisstraf van maximaal drie maanden en eventuele uitzetting behoort ook tot de mogelijkheden.

Petitie tegen de wet

De Griekse camperclub is naar aanleiding van de uitgedeelde boete ook wakker geworden. Die hadden van het zo ongeveer helemaal verbieden van de camper in Griekenland niets meegekregen. Laat staan dat ze mee hebben mogen praten. Nu zijn ze boos.

Dus hebben ze een petitie online gezet waarin ze hun ongenoegen laten blijken. Naar hun mening wordt met deze petitie namelijk het toerisme zwaar getroffen. Ook Grieken met een camper of caravan kunnen nergens meer parkeren.

Daarnaast is er geen alternatief. Er zijn relatief weinig campings in het Europese land en camperstops zoals je in de rest van Europa overal ziet zijn er niet in Griekenland. De petitie roept op de wet in te trekken of anders minimaal camperstops te creëren.

Camper is verboden in Griekenland

Dat het bijna camperverbod ook veel Nederlanders treft blijkt uit het feit dat de petitie niet alleen in de onleesbare Griekse letters online staat maar onder andere ook in het Nederlands.

Dus wie op dit moment zijn ex-Bo-Rent bus aan het ombouwen is tot een kekke camper, zet maar in op overwinteren in Zuid-Italië dit jaar. En als de petitie dan succes heeft en de wet in het oude Griekenland wordt aangepast, kun je zo met de boot overvaren.