Alpine Ravage is heerlijke retro-tuning avant la lettre - Autoblog.nl

De Alpine Ravage mag wat ons betreft zo bij de dealers staan.

De ‘bijna auto van het jaar 2020’ is nu nog wat beter geworden. Het aanpassen van auto’s wordt niet door iedereen begrepen. In sommige gevallen voelt het alsof je een geweldig gerecht van een topchef gaat verbeteren met curryketchup, mayo en een lading uitjes. Ja, het wordt er ‘speciaal’ van, maar is het eindresultaat ook smakelijker?

Anderzijds kan het soms ook zijn dat je nogal saai opwarmgerecht eventjes wat meer smaak en sjeu geeft. In dit geval lijkt het te gaan om een haute cuisine-gerecht dat nog eens verder wordt verbeterd. Het gaat namelijk om de Alpine Ravage. Ravage is een klein bedrijfje in Frankrijk dat zich specialiseert in dit soort smakelijke projecten.

Première Edition

De basis voor de Alpine Ravage is de Alpine A110 Première Edition. Zoals je kunt zien heeft de auto nu een andere achterzijde. Dat niet alleen, de gehele auto is breder dan voorheen. Omdat het vrij subtiel is gedaan, valt het niet direct op. Het mooie is dat ze zeer zorgvuldig zijn geweest met het keizen van de materialen voor de widebody. Hierdoor is het gewicht niet tegenomen ten opzichte van de standaard-Alpine. Ravage gebruikte voornamelijk koolstofvezel en aluminium.

Koplampen Alpine Ravage

De koplampen zijn uiteraard geel, zoals dat hoort op een Franse auto. De wielen zijn zeer bijzonder. Het zijn driedelige gesmede velgen en moeten denken aan de Gotti-velgen van weleer. Ze zijn bronskleurig en geven de auto een geheel eigen retro-uitstraling zonder dat het ‘overdone’ is. De subtiele Franse vlag over het donkerblauwe koetswerk maakt het geheel af, samen met de verstralers in de bumper.

Dan de motor van de Alpine Ravage. Want wat hebben ze er mee gedaan? Welnu, nog niets. Er is wel een sportuitlaat gemonteerd en je kunt zelfs kiezen voor een titanium eindpijp. Verder zijn ze bij Ravage er niet heel duidelijk over wat ze gaan doen, maar wel dat het zo’n 315 pk als eindresultaat gaat opleveren. Op dit moment is er slechts één exemplaar gebouwd, bij voldoende animo zal Ravage er een kleine serie van maken.