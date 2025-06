Er worden steeds minder nieuwe auto’s onthuld: 2025 dieptepunt

Vergeleken met uitgaande jaren zijn er een stuk minder nieuwe auto’s onthuld in 2025.

Bij auto’s zijn er altijd een paar leuke momenten tussen idee en uitvoering. Geruchten, concept cars, lekken, de daadwerkelijke onthulling, de auto kunnen zien op autoshows (uitstervend ras), de auto in de showroom kunnen zien en het daadwerkelijk kunnen kopen. Dit is vaak een proces van jaren. Er zit voorafgaand aan deze onthullingen enorm veel tijd, planning en onderzoek achter.

Minder auto’s onthuld

De hoofdanalist van Bank of America heeft nieuws over het aantal auto’s dat onthuld is in 2025, zo bericht Automotive News. Namelijk dat het aantal onthullingen en lanceringen lager ligt dan in lange tijd. Het zou dit jaar gaan om 29 nieuwe auto’s en over een spanne van vier jaar tijd 156 stuks. Terwijl het eerder niet onmogelijk was dat over eenzelfde spanne ruim 200 modellen of zelfs nog meer werden onthuld. Het is dus echt aan het afremmen.

Keutel ingetrokken

De hoofdreden is natuurlijk dat de onstuimige tijd zorgt voor snel moeten schakelen. Veel fabrikanten hadden een planning op basis van wijzigingen in de regelgeving, milieustrategieën en meer. Omdat daar allemaal onzekerheid in is ontstaan, worden die plannen weer gewijzigd. Vooral baanbrekende EV-modellen worden dan toch even ingehouden om ofwel terug naar de tekentafel te gaan, of überhaupt nooit meer het levenslicht zien. En ondertussen heb je niks anders om te onthullen.

Verwachtingen

Volgens de analisten worden de komende vier jaar 71 nieuwe EV’s onthuld, terwijl de verwachting minstens het dubbele was. Het resultaat zou kunnen zijn dat modelveranderingen langer duren en de tijd opgevuld wordt met facelifts. Zo worden de sprongen vooruit weer merkbaar groter. Maar dat betekent dus wel minder onthullingen qua volume, wat toch wel effecten heeft op de hele voedselketen.

Minder crossovers

Een trend die door Bank of America opgemerkt wordt en wellicht voor goed nieuws kan zorgen: de vraag voor crossovers die afneemt en kleine auto’s die een comeback maken. Die durven we nog niet zonder een korrel zout te nemen, maar het zou wel een mooie ontwikkeling zijn.