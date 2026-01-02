Dit zijn de populairste importauto’s (met BPM-rekenvoorbeelden)

Spoiler alert: blijkbaar willen we graag in een Lynk&Co 01 rijden

Auto’s zijn veel te duur in Nederland en worden dit jaar alleen nog maar duurder. Voornamelijk doordat onze overheid graag extra belastingen heft op vrijwel alles wat met de auto te maken heeft. Maar goed, daardoor laat een beetje autoliefhebber zich niet uit het veld slaan. Importeren is immers ook gewoon een optie.

Het autoshoppen in Duitsland, België en Zwitserland wordt ook steeds populairder. Afgelopen jaar werden er bijna 308.000 auto’s de grens over gereden. Dat is 8,4 procent meer dan in 2024, blijkt uit cijfers van importradar.nl op basis van RDW-registraties.

Niet alleen autoliefhebbers halen hun vierwieler over de grens, ook menig automobilist die geen dief van de eigen portemonnee wil zijn, doet dat. Dat zien we aan de top 10 van populairste importwagens over heel 2025. Daarin komen toch bar weinig liefhebbersauto’s in voor.

Top 10 modellen importauto’s

Volkswagen Polo – 8.023 Volkswagen Golf – 7.745 Lynk & Co 01 – 7.155 Volkswagen Tiguan – 6.183 Ford Kuga – 6.073 Toyota Yaris Cross – 5.796 Volvo XC60 – 5.583 Volvo XC40 – 5.572 Volkswagen T-Cross – 5.375 Toyota Yaris – 4.704

Tegelijk zien we dat Duitse (premium)merken onverminderd populair blijven.

Top 10 merken importauto’s

Volkswagen – 42.825 Toyota – 21.819 Audi – 20.961 BMW – 19.924 Volvo – 17.630 Ford – 16.555 Mercedes-Benz – 15.884 Peugeot – 13.666 Opel – 10.566 Kia – 9.492

Hybride importauto wint

Ook in de importcijfers zien we dat de hybride auto’s steeds populairder worden. Het overgrote deel van de top 10 is namelijk gedeeltelijk elektrisch aangedreven. We leggen de cijfers naast elkaar.

Top 10 hybride importauto’s

Lynk & Co 01 – 7155 (totaal: 7155) Toyota Yaris Cross – 5792 (totaal: 5796) Ford Kuga – 5468 (totaal: 6073) Volvo XC60 – 5271 (totaal: 5583) Volvo XC40 – 4837 (totaal: 5572) Toyota Yaris – 4012 (totaal: 4704) Volkswagen Tiguan – 3150 (totaal: 6183) BMW X5 – 3044 (totaal: Niet in top 10) Audi Q3 – 2962 (totaal: Niet in top 10) Cupra Formentor – 2912 (totaal: Niet in top 10)

Kortom, de hybride doet het goed, zowel nieuw als iets minder nieuw. Maar dan is het nog steeds de vraag: wat betaal nu aan rest-BPM voor een dergelijke auto? We hebben hieronder nog wat rekenvoorbeelden geplaatst zodat je een beetje een idee krijgt waar je op kunt rekenen. Let wel, dat is zonder bijkomende importkosten die mogelijk gerekend worden en de iets meer dan 300 euro die de RDW voor de keuring van de auto vraagt.

Nog een kanttekening: de leeftijdskorting die we hier gebruiken, is specifiek voor de auto in het voorbeeld. Deze is afhankelijk van de dagwaarde en daarmee de afschrijving. De rest-BPM wordt namelijk aan de hand hiervan bepaald. De verschillen hierin kunnen dus enorm uiteen lopen. Een Golf uit 2023 met twee ton op de teller heeft immers een veel lagere dagwaarde dan die ene die van het spreekwoordelijke oude vrouwtje is geweest.

Rekenvoorbeelden van de populairste importauto’s

Dat gezegd hebbende, laten we beginnen met de populairste importauto van 2025: een Volkswagen Polo. Voor de vorm nemen we een niet al te oude variant en kiezen we de 1-liter TSI met 95 pk uit 2023. Daar komen de volgende berekening uit:

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95PK Style (2023)

Catalogusprijs (netto): € 20.593

BTW (21,0%): € 4.324

CO2 (WLTP): 119 g/km

BPM Berekening 2023

BPM toeslag CO2-uitstoot: € 4.133

BPM totaal: € 4.133

BPM inclusief 54% leeftijdskorting: € 1.901

BPM Berekening 2026

BPM toeslag CO2-uitstoot: € 5.677

BPM totaal: € 5.677

BPM inclusief 54% leeftijdskorting: € 2.611

Waarom twee berekeningen? Omdat de belastingdienst aardig probeert te zijn. De instelling geeft je de mogelijkheid om de meest voordelige te kiezen. Dat zou in dit geval dus het kostenplaatje van drie jaar geleden zijn.

Als we kijken naar de meest populaire hybride-auto, een Lynk&Co 01, dan zie je dat je meer geld kwijt bent aan het keuringsproces dan aan de BPM.

Lynk & Co 01 (2022)

Catalogusprijs (netto): € 34.078

BTW (21,0%): € 7.156

CO2 (WLTP): 27 g/km

BPM Berekening 2022

BPM toeslag CO2-uitstoot: € 648

BPM totaal: € 648

BPM inclusief 59,52% leeftijdskorting: € 262

BPM Berekening 2026

BPM toeslag CO2-uitstoot: € 721

BPM totaal: € 721

BPM inclusief 59,52% leeftijdskorting: € 292

Nog eentje voor de vorm dan? De Volvo XC60, omdat het zo’n fijne duurtester was.

Volvo XC60 T8 Recharge AWD Business Pro (2020)

Catalogusprijs (netto): € 53.416

BTW (21,0%): € 11.217

CO2 (WLTP): 55 g/km

BPM Berekening 2020

BPM toeslag CO2-uitstoot: € 2.142

BPM totaal: € 2.142

BPM inclusief 69,52% leeftijdskorting: € 653

BPM Berekening 2026

BPM toeslag CO2-uitstoot: € 777

BPM totaal: € 777

BPM inclusief 69,52% leeftijdskorting: € 237

In dit rekenvoorbeeld valt de berekening in 2026 veel voordeliger uit. Dat komt doordat in 2020 de BPM voor PHEV’s nog in een aparte categorie berekend werd. In 2025 werd dat afgeschaft, waardoor de XC60 nu in de laagste uitstootcategorie valt.