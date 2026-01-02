In deze gigafactory schroeft Tesla de productie op

In deze gigafactory gaat Tesla de productie opvoeren. Tegen de trend in?

In Nederland verkocht Tesla vorig kalenderjaar 16.703 auto’s. Dat is een daling van 44,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Menig autoproducent zou dan zenuwachtig worden. Zo niet het Amerikaanse Tesla. Dat kondigt juist aan dat de productie omhoog gaat.

Meer productie in Europese gigafactory Tesla

Het gaat om de fabriek in Berlijn. Ondanks de uitdagende situatie op de Duitse markt. Het afgelopen jaar ging de productie al ieder kwartaal wat omhoog en die trend moet volgend jaar worden doorgezet.

Fabrieksdirecteur André Thierig laat aan het Duitse persbureau DPA weten dat ze bij de gigafactory in Berlijn met optimisme het jaar 2026 ingaan. De productie moet verder toenemen en de 11 duizend werknemers maken zo’n 5.000 auto’s per week. Dat is zo’n 250 duizend Tesla’s per jaar.

Tegen de trend in?

Waar andere Europese fabrikanten kampen met tegenvallende vraag en de één na de andere fabriek een productiestop moet inlassen, heeft de Tesla fabriek nabij Berlijn gewoon doorgedraaid.

Vorig jaar werd de fabriek zelf al uitgebreid en inmiddels bouwt de Duitse fabriek voor de hele wereld auto’s. Canada haalt momenteel ook zijn Tesla’s uit Berlijn, want dat scheelt gedoe met de invoerrechten van Trump.

Gaat Tesla weer skyhigh?

Het wordt sowieso een interessant jaar voor Tesla. In 2025 ging het niet zo lekker met de verkopen, mede door de toename van de concurrentie (hallo China) en de politieke uitspattingen van grote roerganger Elon Musk.

Nu de Tesla Model Y Standard en de Tesla Model 3 Standard gearriveerd zijn en we steeds meer elektrisch moeten gaan rijden, hoopt Tesla dit jaar weer marktaandeel terug te pakken. De vraag is of dat met het steeds meer groeiende EV aanbod ook zal lukken.

Voor nu gaat de productie dus juist omhoog. Maar goed niet iedereen haat Tesla, in een land als Noorwegen staat het merk nog altijd eenzaam aan de top qua verkopen.