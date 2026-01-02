Getest: Maakt een lege accu je PHEV trager? [video]

Is een plug-in hybride echt nog snel als de accu leeg is?

We zochten het uit met de Volvo XC60 T8 Twin Engine duurtester en besloot het niet bij theorie te laten, maar gewoon te meten. Op een afgesloten stuk weg worden meerdere sprints gedaan, eerst met volle accu, daarna volledig leeg. Meten is weten.

De Volvo XC60 T8 combineert een 2.0-liter turbo benzinemotor (310 pk) met een elektromotor van 145 pk, goed voor een totaalvermogen van 455 pk en 709 Nm. Volvo claimt een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,9 seconden. Met een volle accu komt de test daar in de buurt, al spelen nat wegdek en omstandigheden een rol. Maar hoe zit het met een lege accu?