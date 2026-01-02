Getest: Maakt een lege accu je PHEV trager? [video]

Is een plug-in hybride echt nog snel als de accu leeg is?
We zochten het uit met de Volvo XC60 T8 Twin Engine duurtester en besloot het niet bij theorie te laten, maar gewoon te meten. Op een afgesloten stuk weg worden meerdere sprints gedaan, eerst met volle accu, daarna volledig leeg. Meten is weten.
De Volvo XC60 T8 combineert een 2.0-liter turbo benzinemotor (310 pk) met een elektromotor van 145 pk, goed voor een totaalvermogen van 455 pk en 709 Nm. Volvo claimt een sprint van 0 naar 100 km/u in 4,9 seconden. Met een volle accu komt de test daar in de buurt, al spelen nat wegdek en omstandigheden een rol. Maar hoe zit het met een lege accu?
Reacties
geenidee1975 zegt
Tunen dat ding! Werkt prima (toen ik het deed een jaar geleden kon het alleen nog bij Ventura, weet niet hoe dat nu is). Juist getuned ramt ‘ie ook met lege accu nog prima door. Nahja, tot 185km/u, dan lig je met je neus op het dashboard door de snelheidsbegrenzing ;).
Johanneke zegt
Hoeveel meer kan zo’n blok hebben? Ja als je maar blijft verbouwen vast 1000pk, maar met standaard internals. Veel meer dan 400 wordt het niet uit een 2 liter blokje lijkt mij, of heb ik dat mis?