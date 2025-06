Yes! Nog meer witte velgen op nieuwe auto’s!

Je kan weer een nieuwe auto kopen die zijn klassiekers eert met coole witte velgen!

Een paar weken terug onthulde Toyota de Corolla FX Edition, een hommage aan de Corolla FX16 uit de jaren ’80. We zitten zou eenmaal in een tijd waarin de jaren ’80 ook al weer 40 jaar geleden zijn, dus is het logisch dat iconen uit die tijd ook geëerd worden. Toyota deed het door een nieuwe Corolla uit te dossen in een oranje trainingspak en witte velgen toe te voegen. Da’s bijzonder, witte velgen. Maar wel lekker retro.

Ford Mustang FX Pack

Voor Ford boden de jaren ’80 ook inspiratie om een speciale editie uit te brengen van de Mustang. De jaren ’80 waren het toneel voor de derde generatie Mustang die in de volksmond ook wel de Foxbody heet. Deze hoekige Mustang was een nogal milde versie van de pony car, totdat versies als de Cobra en Cobra R kwamen uiteraard. Was het de beste Mustang? Daar zijn de meningen over verdeeld. De Mustang is wel zo’n auto die wordt gedefinieerd door kinderen uit zijn tijd: als jij in de VS opgroeide in de jaren ’80 en ’90, was de Foxbody waarschijnlijk de meest herkenbare Mustang voor je.

Ford eert de Foxbody door geinige retro-designdetails toe te passen op de nieuwe Mustang (S650). Waaronder dus witte velgen! In een bijzonder ontwerp, meerspaaks met een soort aerodynamische ringen. Op de velgen staat in het jaren ’80-lettertype Mustang GT. Ook krijg je een nieuwe turquoise kleur, geïnspireerd op een turquoise kleur die je kon krijgen op de Foxbody. Op de S650 heet deze ‘Adriatic Blue Metallic’.

Ford maakt de Mustang FX Pack af door allerlei andere witte accenten toe te passen, zoals witte logo’s en typeplaatjes en witte ‘neusgaten’. Subtiel, doch best fraai. En lekker retro. Ford heeft ook witte achterlichtglaasjes toegevoegd, maar die kun je via Ford Performance Parts op elke Mustang krijgen.

Binnenin krijg je weinig echt bijzonders voor de Mustang FX Pack, al krijg je wel een mooie retro-touch door tartan op de stoelzittingen toe te passen. Dat maakt de cabine toch weer een stukje leuker.

Vanaf komende zomer is deze speciale Ford Mustang te bestellen, voor welk bedrag is nog niet bekend. Helaas wel dat het feestje in de VS blijft. Doe dan, importeer dan!