Fast & Furious 9 loopt flinke vertraging op

De nieuwe actiefilm draait voorlopig niet in de bioscoop.

Achter de schermen werkt men druk aan alweer het negende deel van de Fast & Furious-reeks. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Fast 9 op 19 april 2019 te zien zou zijn in de bioscopen. Die datum is deze week bijgesteld. Het team achter de film heeft meegedeeld dat fans nog een jaartje langer geduld moeten hebben.

De release van Fast 9 is namelijk verschoven naar 10 april 2020. Bijna een jaar later. Dit betekent dat deel 10 (ja, die gaat er komen) vermoedelijk pas in 2022 in de bios te zien zal zijn. Om even duidelijk te maken hoelang dat nog gaat duren: Dominic Toretto (Vin Diesel) en Deckard Shaw (Jason Statham) zijn dan 55 jaar oud.

Universal Studio’s heeft niet bekendgemaakt waarom Fast 9 pas een jaar later af is. Bekend is dat in elk geval Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson en Ludacris zullen terugkeren in het negende deel. Daarnaast wordt de terugkeer van Lucas Black, Sean in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, genoemd.