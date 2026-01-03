Tesla onttroond als wereldwijde marktleider door de Chinezen

Het is zover: Tesla is niet meer de grootste.

In 2024 was Tesla nog steeds het merk dat wereldwijd de meeste EV’s verkocht, al zat BYD ze heel dicht op de hielen. Hoe zat dat in het afgelopen jaar? Dat kunnen we nu vertellen, want de laatste kwartaalcijfers van Tesla zijn binnen.

In 2025 heeft Tesla 1.636.129 auto’s afgeleverd. Dat is een daling van 16%. We hebben nog niet de cijfers van alle landen, maar we weten wel dat Tesla in Europa de zwaarste klappen heeft gekregen. In Nederland daalden de verkopen met ruim 44% en in veel andere Europese landen was het niet beter. Alleen in Noorwegen was er een flinke stijging.

Met deze cijfers verliest Tesla ook haar positie als wereldwijde marktleider. Rivaal Build Your Dream zag de EV-verkopen juist met 27,9% stijgen. Zij wisten 2,2 miljoen EV’s aan de man te brengen in 2025. Daarmee is BYD de duidelijk winnaar. Het Chinese merk heeft daarnaast ook nog eens 2,3 miljoen hybrides verkocht, maar die laten we voor deze vergelijking even buiten beschouwing.

De oplettende lezer denkt misschien: was Tesla niet vorig jaar al ingehaald door BYD? Nou nee, niet qua verkopen. BYD had iets meer auto’s geproduceerd, maar Tesla had in 2024 alsnog de meeste auto’s verkocht.

Het zat er al aan te komen, maar het tijdperk waarin Tesla de dienst uitmaakt is nu dus echt voorbij. Dat betekent natuurlijk niet dat we Tesla af moeten schrijven. 1,6 miljoen EV’s verkopen is nog steeds een knappe prestatie. Maar ze hebben niet langer het rijk alleen, dat is duidelijk.