Tesla onttroond als wereldwijde marktleider door de Chinezen

Het is zover: Tesla is niet meer de grootste.
In 2024 was Tesla nog steeds het merk dat wereldwijd de meeste EV’s verkocht, al zat BYD ze heel dicht op de hielen. Hoe zat dat in het afgelopen jaar? Dat kunnen we nu vertellen, want de laatste kwartaalcijfers van Tesla zijn binnen.
In 2025 heeft Tesla 1.636.129 auto’s afgeleverd. Dat is een daling van 16%. We hebben nog niet de cijfers van alle landen, maar we weten wel dat Tesla in Europa de zwaarste klappen heeft gekregen. In Nederland daalden de verkopen met ruim 44% en in veel andere Europese landen was het niet beter. Alleen in Noorwegen was er een flinke stijging.
Met deze cijfers verliest Tesla ook haar positie als wereldwijde marktleider. Rivaal Build Your Dream zag de EV-verkopen juist met 27,9% stijgen. Zij wisten 2,2 miljoen EV’s aan de man te brengen in 2025. Daarmee is BYD de duidelijk winnaar. Het Chinese merk heeft daarnaast ook nog eens 2,3 miljoen hybrides verkocht, maar die laten we voor deze vergelijking even buiten beschouwing.
De oplettende lezer denkt misschien: was Tesla niet vorig jaar al ingehaald door BYD? Nou nee, niet qua verkopen. BYD had iets meer auto’s geproduceerd, maar Tesla had in 2024 alsnog de meeste auto’s verkocht.
Het zat er al aan te komen, maar het tijdperk waarin Tesla de dienst uitmaakt is nu dus echt voorbij. Dat betekent natuurlijk niet dat we Tesla af moeten schrijven. 1,6 miljoen EV’s verkopen is nog steeds een knappe prestatie. Maar ze hebben niet langer het rijk alleen, dat is duidelijk.
Reacties
cdlop01 zegt
Niet zo verwonderlijk, Byd heeft een thuismarkt dat 3,5x groter is dan de Usa, 1,4 miljard Chinezen…. . China is volop aan de EV, dus Byd streeft Tesla voorbij en zeker over paar jaar ook Toyota, dit geeft Toyota ook zelf aan overigens. Ook in opkomende markten in Afrika, Zuid Amerika en Azië, vechten de Chinezen zich naar een marktaandeel dat de Japanners evenaart of zelfs voorbij gaat zoals in Thailand.
Flutterbear zegt
De meeste BYD’s mogen hier de weg niet eens op. Vergeleken met BYD is Tesla een premium merk. Volkswagen verkoopt ook meer volumes dan Audi.
DeWitteCondor zegt
Precies. Als je het zo bekijkt heeft BYD er nog lang over gedaan. In Europa hebben ze na al die tijd welgeteld 1,3%. Intussen zijn de verkoopcijfers van BYD ook nog eens opgeleukt doordat ze tienduizenden auto’s als geproduceerd aanmerken, maar die staan intussen gewoon weg te kwijnen op een parkeerplaats. Daar zijn al diverse berichten over. In Brazilië is er een fabriek gesloten wegens slavernij omstandigheden. BYD lijkt me een van de volgende Chinese giganten die over een tijd implodeert. Net als de vastgoedreuzen.
mashell zegt
Veel van die 1,4 miljard Chinezen leven nog in ouderwetse armoede, die kunnen zich nu nog geen BYD veroorloven. Er is dus ook nog groeipotentieel op de thuismarkt.
mattr zegt
Wat is de allergoedkoopste elektrische BYD die meetelt voor deze verkoopstatistieken? Volgens mij rekenen ze bejaardenkarretjes van 2k ook mee voor deze statistieken. Dat gezegd hebbende, de groeicijfers zijn indrukwekkend.
kniesoor zegt
‘De Chinezen’ . . . doet denken een Vlaamse AV productiemaatschappij. Die opereert ook onder een taxshelter van de overheid 🙂
Zoals @cdlop01 zegt heeft BYD het voordeel van een veel grotere thuismarkt, ook al is die thuismarkt financieel misschien wat minder krachtig dan de Amerikaanse. Bovendien heeft China goedkopere toegang tot grondstoffen voor de productie van accu’s/batterijen. Al met al niet onlogisch, dat de Chinese producenten terrein winnen t.o.v. de concurrentie.
Johanneke zegt
Bizar land hoor. Hun werkende populatie is over 20 jaar ingestort. Daarom zijn ze nu vol op aan het inzetten op robots. Want ze hebben straks geen mensenhanden meer om al het werk uit te voeren. Al die filmpjes met dansende robots in winkelcentra, dat zijn de prototypes.
En om oorlog te voeren natuurlijk. Anno 2026 is oorlog voeren al: wie heeft de meeste drones en raketten, niet wie heeft de meeste mensen. En straks is het ook: wie heeft de meeste robots. Hele dorpen in Oekraïne zijn al volledig bedekt met staaldraden zodat drones niet binnen kunnen vliegen, straks gooi je dan gewoon je robotleger er tegenaan.
Wordt een toptijd de rest van deze eeuw.
audirs3 zegt
In tegenstelling tot het westen hebben de Chinezen historisch gezien weinig op met oorlogvoering. Ze zijn vooral degene die vaak door o.a. Japan zelf zijb aangevallen. Hebben heel veel burgeroorlogen gekend. En ze hebben ook geen historie met koloniale oorlogen of andere overzeese campagnes.
Er wordt ons steeds maar verteld dat we bang moeten zijn voor de Chinezen, terwijl de meeste agressie toch altijd vanuit de VS, Afrika, het Midden Oosten en het Europees continent komt (inclusief Rusland).
cdlop01 zegt
Lees Red Star van D.B.John. China is een grootmacht die doet aan 5 jarenplanning, niet korte termijn. China is wel degelijk, economisch, koloniaal en ‘bezit’ zo’n beetje Afrika, Zuid Amerika met wurgleningen o.a. daarnaast trouwe partner van Noord Korea. Noord Korea doet internationaal het vuile werk voor China, spionage, sabotage, ontvoeringen, moorden. China betaalt met militaire know how. China heeft twee gezichten, het ene is ons bekend, Temu, Byd, Ali, Geely, talloze andere merken. Het andere gezicht krijgen wij ongetwijfeld mee te maken als ze ervan overtuigd zijn het Westen in een economische wurggreep te hebben.
Flutterbear zegt
Geen idee welke coolaid jij gedronken hebt maar China heeft tientallen regio’s die onder dispuut zijn wie de eigenaar is, waaronder belangrijkste de Zuid Chineze zee. Daarnaast draaien ze hun handen niet om ieder die niet als merk werkende Chinees gezien wordt te mogen behandelen als vuil of slaaf.
audirs3 zegt
@flutterbear Tibet en Xinjiang worden wel degelijk onderdrukt inderdaad, maar zo zijn er zwel meer landen met afvallige regio’s. Bijvoorbeeld Corsica in Frankrijk, Catalonië in Spanje of Papua in Indonesië. Het is niet fijn als je in zo’n regio woont, dat geef ik toe. Maar dat is toch wat anders dan agressie richting bijvoorbeeld ons of andere landen.
mashell zegt
Oorlogsvoering veranderd altijd. Inmiddels blijken goedkope drones effectiever dan peperdure onbetrouwbare F35’s.
Flutterbear zegt
Het westen heeft geen gebrek aan mensen. Zat mensen aan de grens die duizenden euro’s willen betalen om de grens over te komen.
cdlop01 zegt
Wat een onsamenhangend verhaal….. .
Hubert zegt
Toch knap dat Tesla eigenlijk maar met 2 modellen toch nog zoveel heeft weten te verkopen.
rwdftw zegt
Het zal zo gedaan zijn met al die Chinese auto’s. Dat ligt niet aan BYD of een andere Chinese EV bouwer.
China is heel hard op weg om Taiwan binnen te vallen/te annexeren en als dat gebeurt is het klaar met alle goedkope zooi uit China. Überhaupt alles met een chip want de meeste foundries staan in Taiwan.
mashell zegt
Van alle wereldmachten is China de minst onverstandige. Die zullen niet zomaar Taiwan binnenvallen als hen dat economische schade oplevert. En zelfs als ze dan doen dan hebben ze volgens de meeste landen daar gewoon recht toe, want Taiwan wordt als zelfstandig land door maar weinig landen erkend. Officieel is het nog steeds deel van China en dat Taiwan claimt de rechtmatige bestuurders van heel China te zijn helpt hen ook niet echt.
rwdftw zegt
Het feit dat Taiwan amper erkend wordt is omdat China dit afdwingt in een One-China politiek. Je mag geen banden hebben met beiden.
Het beste zou zijn als beiden hun keutel in zouden trekken en besluiten dat dit het is. Dat doen ze echter niet waardoor China uiteindelijk zal besluiten om het eiland binnen te vallen.
Flutterbear zegt
China is ook hard bezig om vergelijkbare chips te maken zodat als zij Taiwan aanvallen genoodzaakt zijn om bij ze aan te kloppen.
rwdftw zegt
Offtopic : Halfgeleiderchips maak je in een foundry. Daar worden wafers omgevormd tot chips. Ontwerpen en maken doet bijvoorbeeld Intel. Die hebben eigen foundries. NVidia is fab-free en koopt ruimte in bij een foundry om die chips te maken. Net als zovelen anderen. Het chip-tekort wordt dus enkel veroorzaakt door een gebrek aan foundry capaciteit.
Om die chips te kunnen etsen is een apparaat nodig. ASML (Eindhoven) is doorvoor de beste en markleider. Dus als er sancties tegen China komen stopt waarschijnlijk ook de export van deze machines. China probeert ze na te maken maar is wel een paar jaar onderweg met een inhaalslag.